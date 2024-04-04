У побережья Фукусимы произошло землетрясение магнитудой 6
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов японской префектуры Фукусима, сообщил телеканал NHK со ссылкой на метеорологическое агентство страны.
Опасности возникновения цунами нет. Сейсмическую активность наблюдали в ряде городов, в том числе в соседних префектурах Мияги и Иватэ. Подземные толчки интенсивностью от 1 до 3 баллов произошли в северной и восточной частях Японии. Эпицентр находился на глубине 40 км.
По данным компании East Japan Railway, некоторые участки железной дороги Тохоку-синкансэн, соединяющие Токио и Син-Аомори в префектуре Аомори, приостанавливали движение из-за землетрясения, но позже возобновили работу.
3 апреля на Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,2. В уезде Хуалянь, который больше всего пострадал от землетрясения, максимальная сила толчков составила 6 баллов, там разрушены десятки зданий. В результате землетрясения погибли девять человек, более тысячи пострадали.
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