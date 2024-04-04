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У побережья Фукусимы произошло землетрясение магнитудой 6

В Японии у побережья Фукусимы произошло землетрясение магнитудой 6

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов японской префектуры Фукусима, сообщил телеканал NHK со ссылкой на метеорологическое агентство страны.

Опасности возникновения цунами нет. Сейсмическую активность наблюдали в ряде городов, в том числе в соседних префектурах Мияги и Иватэ. Подземные толчки интенсивностью от 1 до 3 баллов произошли в северной и восточной частях Японии. Эпицентр находился на глубине 40 км.

По данным компании East Japan Railway, некоторые участки железной дороги Тохоку-синкансэн, соединяющие Токио и Син-Аомори в префектуре Аомори, приостанавливали движение из-за землетрясения, но позже возобновили работу.

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землетрясение Япония Фукусима
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