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Кучеров первым среди россиян набрал 130 очков в сезоне НХЛ

Три очка Кучерова принесли «Тампе» победу над «Торонто»
Кучеров побил собственный рекорд по результативности, установленный в 2019 году
Фото: Никита Кучеров (Фото: Dirk Shadd / Zuma / ТАСС)
Фото: Никита Кучеров (Фото: Dirk Shadd / Zuma / ТАСС)

Российский хоккеист, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал первым среди россиян за всю историю, кому удалось набрать 130 очков в сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче против «Торонто Мейпл Лифс» он отдал три результативные передачи, за что его признали второй звездой встречи. Кроме того, передачи обеспечили «Тампе» победу над «Торонто». За сезон 2023-/24 НХЛ Кучеров набрал 130 очков (42 гола и 88 передач), установив рекорд клуба и среди россиян за всю историю лиги.

Матч завершился со счетом 4:1 в пользу «Тампы». После 75 проведенных встреч команда располагается на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ с 91 очком. «Торонто», несмотря на проигрыш, находится на пятой строчке.

Кучеров стал автором исторического достижения для россиян в НХЛ
Спорт
Никита Кучеров

В конце марта Кучеров в матче против «Бостон Брюинз» обновил личный рекорд по голам за сезон и вышел на первое место в НХЛ в списке бомбардиров. В 2019 году хоккеист установил российский рекорд результативности (128 очков), в матче против «Торонто» он его побил.

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Мир Ландау
Тампа-Бэй Лайтнинг Торонто Мейпл Лифс Никита Кучеров НХЛ
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