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Кучеров стал автором исторического достижения для россиян в НХЛ

Кучеров первым из россиян набрал 120 и более очков в разных сезонах НХЛ
Никита Кучеров стал первым российским хоккеистом в истории НХЛ, которому в двух разных сезонах удалось преодолеть отметку в 120 очков за сезон
Никита Кучеров
Никита Кучеров (Фото: Mark LoMoglio/NHLI via Getty Images)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в гостях обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча в «Эс-Эй-Пи-центр» завершилась со счетом 4:1.

Главным героем встречи стал российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Форвард стал автором голевой передачи во всех шайбах, которые забрасывала команда. Для него это четвертый матч в сезоне, в котором он отдал четыре передачи и более. Таким образом, хоккеист установил рекорд клуба по данному показателю. В сезоне 2021/22 Виктор Хедман имел в активе три такие встречи.

Также он стал первым игроком клуба, который за четыре матча смог набрать 15 очков. Всего в нынешнем сезоне на его счету стало 122 очка (41 шайба + 81 результативная передача) в 68 матчах. Таким образом, Кучеров стал первым российским хоккеистом, который в двух разных сезонах смог преодолеть планку в 120 очков. До этого он это делал в 2019 году, в котором набрал 128 очков и собрал почти все престижные индивидуальные награды в НХЛ.

Среди россиян 120 и более очков набирали еще только Александр Могильный (1 раз, 127 в 77 играх, 76+51, 1992/93) и Сергей Федоров (1 раз, 120 в 82 играх, 56+64, 1993/94).

Среди нынешних игроков НХЛ два таких сезона в активе имеет только Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (2021/22 — 123 в 80, 2022/23 — 153 в 82). С высокой долей вероятности он вновь побьет эту цифру, поскольку в текущем сезоне на его счету 112 очков.

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