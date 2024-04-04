Журналистка Стил заявила о срежиссированном интервью с Байденом
Экс-телеведущая американского спортивного телеканала ESPN Сейдж Стил рассказала Fox News, что ее интервью с президентом США Джо Байденом в 2021 году было срежиссировано руководством.
«Это был сам по себе интересный опыт, все прошло очень организованно. Мне сказали: «Ты произнесешь каждое слово, которое мы напишем, ты не станешь отклоняться от сценария», — заявила Стил. Она отметила, что все вопросы Байдену были подготовлены заранее и «десятки раз» прорабатывались редакторами и руководством ESPN.
Стил добавила, что перед интервью ее учили задавать вопросы. «Это было примерно так: «Вот что ты спросишь, вот как ты это скажешь. Никаких дальнейших действий», — сказала журналистка. Она уточнила, что требования шли от гендиректора телеканала и назвала ситуацию с Байденом «душераздирающей».
Сейдж Стил покинула ESPN в августе 2023 года. Телеканал отказался комментировать слова журналистки.
Многие вопросы, которые Стил задала Байдену в ходе интервью в марте 2021 года, касались попыток спортивных лиг восстановить деятельность в условиях пандемии коронавируса, а также вакцинации среди спортсменов и болельщиков.
До интервью, в январе того же года, Байден отметил, что программа вакцинации от COVID не оправдала ожидания. Он признал заслуги врачей, но добавил, что США закупят еще по 100 млн доз вакцины у компаний Moderna и Pfizer.
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