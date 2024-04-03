 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

Байден столкнулся с новой волной протестного голосования

Байден столкнулся с протестным голосованием на праймериз в четырех штатах
Сюжет
Выборы президента США
Прогрессивные демократы призвали противников войны в Газе выбрать графу «против всех» вместо Байдена на праймериз в трех штатах. В Нью-Йорке оппонентам политики президента США в отношении Израиля предложили сдать пустые бюллетени
Фото: Adam Gray / Reuters
Фото: Adam Gray / Reuters

Президент США Джо Байден ожидаемо одержал победу на внутрипартийных выборах, которые прошли 2 апреля сразу в четырех штатах — Висконсине, Коннектикуте, Нью-Йорке и Род-Айленде, сообщает AP. В тот же день праймериз должны были состояться и в Делавэре, но голосование отменили из-за отсутствия в бюллетенях других кандидатов, кроме главы государства.

С учетом последних выборов Байден заручился поддержкой 3027 партийных делегатов. Именно они будут формально выдвигать кандидата в президенты от Демократической партии США в конце августа. При этом «магическим числом» 1968 голосов Байден заручился еще в середине марта.

Его оппонент, автор книг по саморазвитию Марианна Уильямсон, набрала на праймериз в четырех штатах в среднем не более 5% голосов избирателей, не заручившись, таким образом, голосами партийных делегатов. В бюллетенях также осталось имя члена палаты представителей от Миннесоты Дина Филлипса, выбывшего из гонки еще в начале марта. За него проголосовали в среднем 3% избирателей в этих четырех штатах.

Между тем оппоненты продолжающихся боевых действий в секторе Газа, выступающие против оказания военной и политической поддержки Израилю, организовали во всех четырех штатах протестное голосование. В Висконсине, Коннектикуте и Род-Айленде участники акции могли поставить галочку напротив аналога графы «против всех» (uncommitted и uninstructed).

Как устроены президентские выборы в США и что происходит в «супервторник»
Политика
Фото:Chip Somodevilla / Getty Images

Особого размаха акция достигла в Висконсине, одном из семи колеблющихся штатов США, от которых будет зависеть исход президентских выборов. Организацией протестного голосования в этом штате на протяжении двух недель занимались около 60 групп, чьей целью было убедить по меньшей мере 20 682 избирателя поставить галочку напротив графы «против всех» — именно на такое число голосов Байден обошел Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года в этом штате.

В Коннектикуте и Род-Айленде «против всех» проголосовали 11,3 и 14,9% избирателей соответственно. В Висконсине — 8,4%.

Однако в Нью-Йорке, где разыгрывалось больше всего голосов (268), в бюллетенях подобной графы не было, и избиратели не могли вписать от руки имя другого кандидата или какую-то фразу (как, например, «перемирие» в ходе аналогичной акции на праймериз в Нью-Гэмпшире). Поэтому организаторы протестного голосования предложили своим сторонникам высказать свое недовольство поддержкой администрацией Байдена Израиля, сдав незаполненные бюллетени.

Зачем демократы запустили кампанию протестного голосования против Байдена
Политика
Джо Байден

Акцию поддержали общественно-политическая организация «Демократические социалисты Америки» и основанная в Нью-Йорке Партия работающих семей. При этом члены палаты представителей от штата и одни из наиболее заметных критиков войны в Газе — конгрессмены Александрия Окасио-Кортес и Джамал Боуман — не поддержали протестное голосование, отмечает New York Times. Дело в том, что часть противников войны в Газе пришли к выводу, что акция уже возымела эффект: Байден занял более жесткую позицию по отношению к израильским властям и даже публично критиковал действия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Оппоненты боевых действий на Ближнем Востоке не впервые используют американские внутрипартийные выборы для выражения своей политической позиции. 27 февраля в Мичигане более 13% избирателей (более 100 тыс. человек) выбрали аналог графы «против всех» в знак протеста против поддержки Байденом Израиля. На праймериз 5 марта в Миннесоте так проголосовали уже почти 19% (почти 46 тыс. человек), а 6 марта на Гавайях — уже 29% (455 человек).

Несмотря на то что кандидаты от двух ведущих партий уже предопределены, праймериз и кокусы будут продолжаться до начала июня. В июле и августе Республиканская и Демократическая партии проведут национальные конвенции, на которых формально выдвинут своих кандидатов на пост президента. Выборы 5 ноября 2024 года станут первыми с 1912 года, в которых бывший президент США поборется с действующим.

Цена барреля Brent впервые с октября 2023 года превысила $89. Почему нефть дорожает

АвтоВАЗ побил 11-летний рекорд продаж. Что происходит

В Россию из Украины пытались провезти взрывчатку в иконах. Видео

Каждый второй заемщик по ипотеке в России в 2024 году получил отказ

В финской школе 12-летний ребенок открыл стрельбу по людям

В Абхазии упал вертолет Ми-24. Видео

В Подмосковье из-за разлива реки эвакуируют львов. Видео

13 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?

Forbes назвал богатейших людей России. Список

Умерла звезда советского кино

Все больше стран отказываются принимать карту «Мир». Как платить за границей?

Авторы
Теги
Персоны
Валентина Шварцман Валентина Шварцман
выборы президента США Джо Байден Демократическая партия США праймериз Висконсин Нью-Йорк Коннектикут
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Байден напомнил о предложении Трампу сыграть в гольф
Политика
Politico подсчитало, насколько Байден сократил упоминание Украины в речах
Политика
Джо Байден победил во всех праймериз в «супервторник»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 99,41 (-0,15) Инвестиции, 02 апр, 16:46 Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 92,53 (+0,23) Инвестиции, 02 апр, 16:46
Politico сообщило о риске развала линии фронта для ВСУ Политика, 08:07
АЭС и радиоактивные объекты не пострадали при землетрясении в Тайване Общество, 08:02
Провальная серия «Спартака». Можно ли говорить о кризисе команды Спорт, 08:00
Группа «Аэрофлот» изменила схемы захода на посадку в Москве Бизнес, 08:00
Сильнейшее за 25 лет землетрясение на Тайване. Видео Общество, 07:52
Байден столкнулся с новой волной протестного голосования Политика, 07:50
Сейсмологи Тайваня предупредили о новых землетрясениях в ближайшие дни Общество, 07:43
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Трамп победил на праймериз в Нью-Йорке и еще трех штатах Политика, 07:31
ФНС раскрыла отрасли с наибольшим ростом доначислений налогов Экономика, 07:30
Движение поездов нарушилось в Краснодарском крае из-за схода грунта Общество, 07:22
Число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до четырех Общество, 07:14
Во Вьетнаме хотят казнить автора аферы на $45 млрд. Что о ней известно Pro, 07:01
Прокуратура обосновала позицию по изъятию акций у частных инвесторов Финансы, 07:00
Бразилия предложила иммунитет для глав государств, не признающих МУС Политика, 06:54