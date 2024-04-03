Байден столкнулся с новой волной протестного голосования

Прогрессивные демократы призвали противников войны в Газе выбрать графу «против всех» вместо Байдена на праймериз в трех штатах. В Нью-Йорке оппонентам политики президента США в отношении Израиля предложили сдать пустые бюллетени

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Президент США Джо Байден ожидаемо одержал победу на внутрипартийных выборах, которые прошли 2 апреля сразу в четырех штатах — Висконсине, Коннектикуте, Нью-Йорке и Род-Айленде, сообщает AP. В тот же день праймериз должны были состояться и в Делавэре, но голосование отменили из-за отсутствия в бюллетенях других кандидатов, кроме главы государства.

С учетом последних выборов Байден заручился поддержкой 3027 партийных делегатов. Именно они будут формально выдвигать кандидата в президенты от Демократической партии США в конце августа. При этом «магическим числом» 1968 голосов Байден заручился еще в середине марта.

Его оппонент, автор книг по саморазвитию Марианна Уильямсон, набрала на праймериз в четырех штатах в среднем не более 5% голосов избирателей, не заручившись, таким образом, голосами партийных делегатов. В бюллетенях также осталось имя члена палаты представителей от Миннесоты Дина Филлипса, выбывшего из гонки еще в начале марта. За него проголосовали в среднем 3% избирателей в этих четырех штатах.

Между тем оппоненты продолжающихся боевых действий в секторе Газа, выступающие против оказания военной и политической поддержки Израилю, организовали во всех четырех штатах протестное голосование. В Висконсине, Коннектикуте и Род-Айленде участники акции могли поставить галочку напротив аналога графы «против всех» (uncommitted и uninstructed).

Особого размаха акция достигла в Висконсине, одном из семи колеблющихся штатов США, от которых будет зависеть исход президентских выборов. Организацией протестного голосования в этом штате на протяжении двух недель занимались около 60 групп, чьей целью было убедить по меньшей мере 20 682 избирателя поставить галочку напротив графы «против всех» — именно на такое число голосов Байден обошел Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года в этом штате.

В Коннектикуте и Род-Айленде «против всех» проголосовали 11,3 и 14,9% избирателей соответственно. В Висконсине — 8,4%.

Однако в Нью-Йорке, где разыгрывалось больше всего голосов (268), в бюллетенях подобной графы не было, и избиратели не могли вписать от руки имя другого кандидата или какую-то фразу (как, например, «перемирие» в ходе аналогичной акции на праймериз в Нью-Гэмпшире). Поэтому организаторы протестного голосования предложили своим сторонникам высказать свое недовольство поддержкой администрацией Байдена Израиля, сдав незаполненные бюллетени.

Акцию поддержали общественно-политическая организация «Демократические социалисты Америки» и основанная в Нью-Йорке Партия работающих семей. При этом члены палаты представителей от штата и одни из наиболее заметных критиков войны в Газе — конгрессмены Александрия Окасио-Кортес и Джамал Боуман — не поддержали протестное голосование, отмечает New York Times. Дело в том, что часть противников войны в Газе пришли к выводу, что акция уже возымела эффект: Байден занял более жесткую позицию по отношению к израильским властям и даже публично критиковал действия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Оппоненты боевых действий на Ближнем Востоке не впервые используют американские внутрипартийные выборы для выражения своей политической позиции. 27 февраля в Мичигане более 13% избирателей (более 100 тыс. человек) выбрали аналог графы «против всех» в знак протеста против поддержки Байденом Израиля. На праймериз 5 марта в Миннесоте так проголосовали уже почти 19% (почти 46 тыс. человек), а 6 марта на Гавайях — уже 29% (455 человек).

Несмотря на то что кандидаты от двух ведущих партий уже предопределены, праймериз и кокусы будут продолжаться до начала июня. В июле и августе Республиканская и Демократическая партии проведут национальные конвенции, на которых формально выдвинут своих кандидатов на пост президента. Выборы 5 ноября 2024 года станут первыми с 1912 года, в которых бывший президент США поборется с действующим.