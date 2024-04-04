Полянский: США и Британия не стали обсуждать заявление России по удару по Сирии

США и Британия не стали обсуждать заявление России в СБ ООН по Сирии

Дипломаты США и Великобритании не стали обсуждать российское заявление на Совете Безопасности ООН после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске, сообщил заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.

«США и Великобритания не захотели даже обсуждать его, сославшись на то, что в ходе заседания не было единства в оценках произошедшего», — уточнил Полянский. Он напомнил, что только две эти делегации совместно с французской не осудили удар по посольству, а «занялись словесной эквилибристикой, из которой можно было сделать вывод о том, что Иран во всем виноват сам».

Полянский назвал это иллюстрацией двойных стандартов западной «тройки» и «ее реального, а не декларативного отношения к законности и правопорядку в международном контексте».

1 апреля Израиль нанес удар по иранскому консульству в Дамаске. По данным сирийского агентства SANA, погибли все, кто находился внутри здания. Посол Ирана и его семья не пострадали, однако погибли трое иранцев, в том числе высокопоставленный военачальник Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Захеди. Он командовал элитными силами спецназначения «Аль-Кудс» в Ливане и Сирии.

Посол Израиля в Москве Симона Гальперин заявила, что здание, уничтоженное в результате удара, было не консульством Ирана, а соседней постройкой. Саму атаку она комментировать отказалась. Официальные власти Израиля не стали подтверждать или опровергать свою причастность к удару, но сразу несколько израильских чиновников на условиях анонимности сообщили, что атаку совершила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Россия раскритиковала удар, отметив неприкосновенность дипмиссий в соответствии с международными конвенциями. Москва инициировала заседание Совбеза ООН в ночь со 2 на 3 апреля.