 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

США и Британия не стали обсуждать заявление России в СБ ООН по Сирии

Полянский: США и Британия не стали обсуждать заявление России по удару по Сирии
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Дипломаты США и Великобритании не стали обсуждать российское заявление на Совете Безопасности ООН после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске, сообщил заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.

«США и Великобритания не захотели даже обсуждать его, сославшись на то, что в ходе заседания не было единства в оценках произошедшего», — уточнил Полянский. Он напомнил, что только две эти делегации совместно с французской не осудили удар по посольству, а «занялись словесной эквилибристикой, из которой можно было сделать вывод о том, что Иран во всем виноват сам».

Полянский назвал это иллюстрацией двойных стандартов западной «тройки» и «ее реального, а не декларативного отношения к законности и правопорядку в международном контексте».

Власти Израиля дополнительно призовут резервистов для частей ПВО
Политика
Фото:Hannah McKay / Reuters

1 апреля Израиль нанес удар по иранскому консульству в Дамаске. По данным сирийского агентства SANA, погибли все, кто находился внутри здания. Посол Ирана и его семья не пострадали, однако погибли трое иранцев, в том числе высокопоставленный военачальник Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Захеди. Он командовал элитными силами спецназначения «Аль-Кудс» в Ливане и Сирии.

Посол Израиля в Москве Симона Гальперин заявила, что здание, уничтоженное в результате удара, было не консульством Ирана, а соседней постройкой. Саму атаку она комментировать отказалась. Официальные власти Израиля не стали подтверждать или опровергать свою причастность к удару, но сразу несколько израильских чиновников на условиях анонимности сообщили, что атаку совершила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Россия раскритиковала удар, отметив неприкосновенность дипмиссий в соответствии с международными конвенциями. Москва инициировала заседание Совбеза ООН в ночь со 2 на 3 апреля.

В Москве из-за шквалистого ветра закрыли все парки. Видео

В Екатеринбурге мигрантам, которые приходят в ГИБДД для замены прав, стали выдавать повестки в военкомат

Акции Сбербанка достигли максимума с 4 января 2022 года

Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году превысила доковидные показатели

Патрушев заявил, что следы теракта в «Крокусе» ведут к украинским спецслужбам

Xiaomi начал поставки электрокара, покорившего Китай. Его уже можно купить в России

Минпромторг назвал пять самых продаваемых в 2024 году автомобилей в России. Карточки

Forbes назвал богатейших людей России. Список

Что купить на случай возможного ослабления рубля: 5 активов

На что сделать ставку во втором квартале: 10 акций от брокера ВТБ
Теги
Дмитрий Полянский Россия Израиль Иран Великобритания США
Материалы по теме
Россия запросила заседание СБ ООН после атаки Израилем консульства Ирана
Политика
Саудовская Аравия призвала созвать встречу СБ ООН из-за планов Израиля
Политика
Небензя обвинил США в нарушении резолюции СБ ООН по Красному морю
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 99,43 (+0,02) Инвестиции, 03 апр, 17:06 Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 92,39 (-0,14) Инвестиции, 03 апр, 17:06
Коллегия судей дала ход делу о взятке против ростовской судьи Коблевой Общество, 00:43
США и Британия не стали обсуждать заявление России в СБ ООН по Сирии Политика, 00:38
Белый дом опроверг план по СПГ для одобрения помощи Киеву Политика, 00:07
Украина переименует ряд подконтрольных России населенных пунктов в ЛНР Политика, 00:06
Власти Грайворона раскрыли число отказавшихся уезжать жителей Общество, 00:00
В России введут режим параллельного импорта для зарубежных патентов Экономика, 00:00
В Краснодарском крае увеличили выплату контрактникам до ₽1 млн Политика, 03 апр, 23:52
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
В Санкт-Петербурге потеплело и выпал снег. Видео Общество, 03 апр, 23:45
В МВД объяснили очереди в ГИБДД в Москве Общество, 03 апр, 23:34
Власти Израиля дополнительно призовут резервистов для частей ПВО Политика, 03 апр, 23:08
Шойгу назвал министру обороны Франции условия для переговоров по Украине Политика, 03 апр, 23:06
Москва сообщила о попытках французского министра настойчиво убедить Шойгу Политика, 03 апр, 22:59
Роскомнадзор заявил, что не блокировал WhatsApp Технологии и медиа, 03 апр, 22:33
Дубль Педро принес «Зениту» победу над «Спартаком» в Кубке России Спорт, 03 апр, 22:32