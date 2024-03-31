В Берлине 3 тыс. участников марша мира призвали к переговорам по Украине

В Берлине 3 тыс. участников марша мира призвали к переговорам по Украине

Около 3,5 тыс. жителей Берлина вышли на традиционный пасхальный марш мира. Об этом сообщает немецкий новостной портал Tagesschau.

Участники демонстрации выступили за мирные переговоры России и Украины. Кроме того, активисты призвали к переговорам Израиля и ХАМАС. Часть митингующих заявила о необходимости выхода Германии из НАТО.

Участники марша прошли по улице Карла Маркса в районе Берлина Фридрихсхайн.

Также в столице состоялся альтернативный марш с участием 250 человек, которую организовала проукраинская организация «Витче». Участники заявили, что выступают против «ложного пацифизма», транслируемого во время традиционных пасхальных маршей.

Марши мира провели в Бранденбурге-на-Гавеле, Котбусе и во Франкфурте-на-Одере. Всего по стране состоялись около 100 мероприятий в рамках пасхальных демонстраций.

Первые пасхальные марши провели в Германии в 1960-е годы. Темами демонстраций были требования остановить войну во Вьетнаме и в Персидском заливе, прекратить бомбардировки Югославии.

В 2023 году граждане Германии на пасхальных демонстрациях призывали к прекращению боевых действий на Украине и поставок Киеву немецкого оружия.