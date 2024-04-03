Суд арестовал пустившего автобус на переезд монтера после ДТП с поездом

Пустившего автобус на переезд монтера арестовали после ДТП с поездом

Валерий Гришин (Фото: prok76 / Telegram)

Переславский районный суд Ярославской области арестовал на два месяца монтера пути, который пропустил на железнодорожный переезд рейсовый автобус и спровоцировал ДТП с жертвами, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в телеграм-канале.

Обвиняемого поместили под стражу до 1 июня.

ДТП, о котором идет речь, произошло 1 апреля между станциями Берендеево и Шушково. Водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом Архангельск — Москва. По данным прокуратуры, автобус остановился на путях из-за неисправности и не смог продолжить движение. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось, сообщили в пресс-службе Северной железной дороги.

В результате аварии погибли водитель автобуса и шесть пассажиров, в том числе один ребенок, заявили в Следственном комитете. Ведомство возбудило два уголовных дела по факту произошедшего. Первое было заведено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта (ч. 3 ст. 263 УК).

Монтер проходит по этому делу. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Следствие полагает, что обвиняемый, будучи пьяным в день ДТП, отключил устройство заграждения переезда и позволил автобусу выехать на него. О том, что аварию спровоцировал пьяный дежурный по переезду, который поднял шлагбаум и подал разрешительные сигналы, ранее сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Второе дело завели по статье о халатности (ч. 3 ст. 293) в отношении должностных лиц Северной железной дороги. Обвинение считает, что те допустили дежурного к работе незаконно, так как тот как монтер пути третьего разряда не имел соответствующей квалификации. По делу задержаны мастер дорожного линейного участка и начальник Ростов-Ярославской дистанции пути. Им также грозит до семи лет лишения свободы.