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Военная операция на Украине ,  
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Доцента ПГУПС оштрафовали по делу о дискредитации армии

Суд в Петербурге оштрафовал доцента ПГУПС с украинским флагом в соцсетях
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Бураков
Дмитрий Бураков (Фото: dimasss_bdsw / VK)

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 30 тыс. руб. доцента Петербургского государственного университета путей сообщения (ПГУПС) Дмитрия Буракова, сообщила РБК Объединенная пресс-служба судов города.

Буракова задержали 3 апреля. Его обвинили в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях). По данным суда, Бураков 5 марта 2024 года разместил на своей странице во «ВКонтакте» информационные материалы, дискредитирующие российские войска.

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«Фонтанка» выяснила, что на фото профиля доцента во «ВКонтакте» стоит трезубец на фоне украинского флага. Это фото находится там с 1 марта 2014 года.

За последние два года Следственный комитет возбудил 273 уголовных дела за распространение ложной информации о Вооруженных силах России, рассказал председатель ведомства Александр Бастрыкин в январе 2024 года. За дискредитацию российской армии было заведено 81 уголовное дело, добавил он.

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