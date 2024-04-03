Путин пожелал успехов главе Сахалина, решившему снова идти на выборы
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил президенту Владимиру Путину о планах снова баллотироваться на пост главы региона и попросил поддержки. Они провели встречу по видеосвязи.
«У вас все получается, ну, может, не все, но получается, и результаты очевидны. Безусловно, еще очень многое нужно сделать. Уверен, что вы знаете, что и как надо делать», — сказал Путин (цитата по ТАСС).
«В целом действительно работа идет хорошими темпами. Я желаю вам успехов», — добавил он.
Лимаренко 63 года. Путин назначил его врио губернатора Сахалина в декабре 2018 года. Ранее этот пост занимал Олег Кожемяко, который стал врио главы Приморского края после отмены результатов губернаторских выборов.
В сентябре 2019 года Лимаренко занял пост главы региона с 56,15% голосов на выборах. Он шел в качестве самовыдвиженца.
В единый день голосования 8 сентября 2024 года в 16 регионах пройдут прямые выборы их руководителей, еще в трех областях глав изберут парламенты — это Ингушетия, Кабардино-Балкария и Крым. В 13 субъектах пройдут выборы в заксобрания, а в Хакасии состоятся довыборы в Госдуму по одномандатному округу.
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