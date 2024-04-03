Самолет Блинкена сломался второй раз за год
Самолет, на котором летал госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего европейского турне, сломался в Париже, сообщил Bloomberg представитель американского Госдепартамента.
Во вторник, 2 апреля, Блинкен был в Париже, где провел встречу с французскими официальными лицами, темами обсуждения стали поддержка Украины и предотвращение расширения войны между Израилем и ХАМАС.
У старой модели самолета ВВС США Boeing 737 возникли технические неполадки, после того как он доставил госсекретаря во Францию. Из-за этого Блинкену пришлось совершить «многочасовую поездку» в Брюссель на машине. Путь между этими городами занимает около четырех-пяти часов на машине.
В Брюсселе находится штаб-квартира НАТО, туда Блинкен приезжал на встречу министров иностранных дел стран альянса.
Это уже не первая поломка самолета Блинкена в 2024 году. Так, в январе самолет сломался в Цюрихе, куда госсекретарь приехал из Давоса, где проходил Всемирный экономический форум.
Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил о «технической неисправности». Из-за этого Блинкену пришлось остаться в Швейцарии, военно-воздушные силы США отправили самолет на замену.
Запад хочет сохранить поставки оружия Украине со стороны НАТО в случае избрания Трампа
«Роскосмос» показал эскиз российской орбитальной станции. Фото
ФНС заподозрил «Ашан» в неуплате налогов более чем на 100 млн рублей
Washington Post написал, что власти США предупреждали Москву о теракте в «Крокус Сити» за две недели до трагедии
На Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение. Видео
Москва вошла в тройку лидеров по снижению спроса на жилье. Рейтинг
Минпромторг назвал пять самых продаваемых в 2024 году автомобилей в России. Карточки
Forbes назвал богатейших людей России. Список
Что купить на случай возможного ослабления рубля: 5 активов
На что сделать ставку во втором квартале: 10 акций от брокера ВТБ