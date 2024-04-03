У госсекретаря США Блинкена во время европейского турне сломался самолет

Самолет Блинкена сломался второй раз за год

Энтони Блинкен (Фото: Andrew Caballero-Reynolds / Reuters)

Самолет, на котором летал госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего европейского турне, сломался в Париже, сообщил Bloomberg представитель американского Госдепартамента.

Во вторник, 2 апреля, Блинкен был в Париже, где провел встречу с французскими официальными лицами, темами обсуждения стали поддержка Украины и предотвращение расширения войны между Израилем и ХАМАС.

У старой модели самолета ВВС США Boeing 737 возникли технические неполадки, после того как он доставил госсекретаря во Францию. Из-за этого Блинкену пришлось совершить «многочасовую поездку» в Брюссель на машине. Путь между этими городами занимает около четырех-пяти часов на машине.

В Брюсселе находится штаб-квартира НАТО, туда Блинкен приезжал на встречу министров иностранных дел стран альянса.

Это уже не первая поломка самолета Блинкена в 2024 году. Так, в январе самолет сломался в Цюрихе, куда госсекретарь приехал из Давоса, где проходил Всемирный экономический форум.

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил о «технической неисправности». Из-за этого Блинкену пришлось остаться в Швейцарии, военно-воздушные силы США отправили самолет на замену.