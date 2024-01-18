Госдеп подтвердил поломку самолета Блинкена в Швейцарии

Госсекретарь США Энтони Блинкен не смог вылететь из Цюриха из-за поломки самолета, сообщил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге.

По его словам, Блинкен уехал из Давоса, где проходил Всемирный экономический форум, в Цюрих. Там возникла «техническая неисправность» самолета. Из-за этого Блинкену пришлось остаться в Швейцарии.

Военно-воздушные силы США отправили самолет на замену. Ожидается, что Блинкен вернется из Цюриха на несколько часов позже, чем планировалось изначально. По словам Миллера, поломка самолета не повлияла на встречи госсекретаря.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Блинкен не смог вылететь в США из Давоса из-за критической неисправности самолета. По данным агентства, на Boeing 737 обнаружили утечку кислорода. Ее не удалось устранить, из-за этого борт признали небезопасным.

В начале января в самолете Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines во время полета на высоте около 5 км оторвался люк аварийного выхода, экипаж объявил о разгерметизации. Борт экстренно сел в аэропорту Портленда, никто не пострадал.

Авиакомпания United Airlines, у которой больше самолетов Max 9, чем у любого другого перевозчика США (79 бортов этой модели в авиапарке из 1352 самолетов), заявила об обнаружении незакрепленных болтов дверных заглушек на некоторых самолетах этой модели. Об обнаружении незакрепленного оборудования сообщила после проверки и Alaska Airlines (65 из 250). В США приостановили полеты около 170 самолетов Boeing 737 MAX 9.