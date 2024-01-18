 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Госдеп подтвердил поломку самолета Блинкена в Швейцарии

Госдеп США: Блинкен не смог вылететь из Цюриха из-за поломки самолета

Госсекретарь США Энтони Блинкен не смог вылететь из Цюриха из-за поломки самолета, сообщил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге.

По его словам, Блинкен уехал из Давоса, где проходил Всемирный экономический форум, в Цюрих. Там возникла «техническая неисправность» самолета. Из-за этого Блинкену пришлось остаться в Швейцарии.

Военно-воздушные силы США отправили самолет на замену. Ожидается, что Блинкен вернется из Цюриха на несколько часов позже, чем планировалось изначально. По словам Миллера, поломка самолета не повлияла на встречи госсекретаря.

Производитель признал ошибку с лайнерами Boeing 737 MAX
Бизнес
Фото:NTSB / Getty Images

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Блинкен не смог вылететь в США из Давоса из-за критической неисправности самолета. По данным агентства, на Boeing 737 обнаружили утечку кислорода. Ее не удалось устранить, из-за этого борт признали небезопасным.

В начале января в самолете Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines во время полета на высоте около 5 км оторвался люк аварийного выхода, экипаж объявил о разгерметизации. Борт экстренно сел в аэропорту Портленда, никто не пострадал.

Авиакомпания United Airlines, у которой больше самолетов Max 9, чем у любого другого перевозчика США (79 бортов этой модели в авиапарке из 1352 самолетов), заявила об обнаружении незакрепленных болтов дверных заглушек на некоторых самолетах этой модели. Об обнаружении незакрепленного оборудования сообщила после проверки и Alaska Airlines (65 из 250). В США приостановили полеты около 170 самолетов Boeing 737 MAX 9.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Новую платную трассу в Казань закрыли из-за снега. Видео

Apple впервые за 12 лет обогнала Samsung

Украденные картины Пикассо и Шагала нашли в Бельгии. Они стоят почти $1 млн

Дмитрий Дибров будет вести новое шоу с «остросоциальными вопросами». Подробности

Россияне стали чаще покупать квартиры на вторичке. В 2023-м установили рекорд

В России появился новый кроссовер за 3 млн рублей. Фото и характеристики

В Китае рекордные показатели смертности. За год население сократилось на 2 млн человек
Теги
Госдепартамент США Энтони Блинкен самолет Швейцария Цюрих Давос Boeing 737
Материалы по теме
Две авиакомпании сообщили о новых проблемах с Boeing 737 MAX 9
Бизнес
В США нашли оторвавшийся в полете люк аварийного выхода Boeing 737
Общество
Turkish Airlines приостановила эксплуатацию Boeing 737 MAX 9
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 96,05 (+0,45) Инвестиции, 17 янв, 17:09 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 88,35 (+0,71) Инвестиции, 17 янв, 17:09
Госдеп подтвердил поломку самолета Блинкена в Швейцарии Политика, 03:35
США и Британия вновь ударили по объектам хуситов в Йемене Политика, 03:25
В OMV заявили о риске остановки транзита российского газа через Украину Бизнес, 03:18
Минобороны впервые сообщило о перехвате дрона над Ленинградской областью Политика, 02:52
Во Франции назвали конфликт на Украине возможностью для своего ВПК Политика, 02:38
Россия не будет платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН Политика, 02:36
Зеленский назвал недостаточными ресурсы всего мира для борьбы с Россией Политика, 02:02
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Собянин заявил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве Политика, 01:45
Зеленский сказал, что это он отказал во встрече Китаю, а не Китай ему Политика, 01:37
Хуситы атаковали второе американское судно в Аденском заливе Политика, 01:22
На Украине сообщили о первом применении ВСУ гибридной системы ПВО Политика, 01:07
WSJ узнала, что Китай две недели скрывал начало пандемии COVID-19 Политика, 00:58
Часть школ Белгородской области переведут на дистант из-за обстрелов Политика, 00:47
Парламент Германии проголосовал против поставок Украине ракет Taurus Политика, 00:08