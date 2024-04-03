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В школе на севере Москвы во время уроков обрушились плиты потолка

В школе на севере Москвы во время уроков обрушились плиты потолка
Фото: lyc1550.mskobr.ru
Фото: lyc1550.mskobr.ru

Несколько пластиковых плит упали с потолка во время урока в классе школы № 1550 на севере Москвы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе департамента образования столицы.

«Во время урока в восьмом классе упало несколько пластиковых потолочных панелей. Учитель незамедлительно вывела всех детей из кабинета», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, пострадали четверо школьников, детям вызвали бригаду скорой помощи. Двоих школьников госпитализировали с легкими ушибами, двоим ученикам медицинскую помощь оказали на месте.

Департамент образования Москвы проводит служебное расследование произошедшего.

Проверку также организовало управление Следственного комитета в Москве, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Сообщения об обрушении потолка в школе № 1550 появились в телеграм-каналах 3 апреля. Потолочные плиты упали после того, как учительница в одном из классов открыла окно, в результате пострадали четыре школьника, у них травмы головы и плеч, сообщил телеграм-канал «112».

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В августе 2023 года в одной из школ Екатеринбурга учеников перед 1 сентября распределили по другим учебным заведениям из-за частично рухнувшего потолка. В здании начался капремонт.

Весной 2021 года в школе Армавира обвалился потолок. В результате трое школьников пострадали, их госпитализировали. После прокурорской проверки школу закрыли.

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