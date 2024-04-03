Посольство Израиля назвало число россиян в плену ХАМАС
В плену радикальной палестинской группировки ХАМАС находится трое людей с двойным российским и израильским гражданством, заявила посол Израиля в Москве Симона Гальперин на брифинге для СМИ, передает корреспондент РБК.
«С российским и израильским [гражданством] — три», — сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
По ее словам, в общей сложности в плену ХАМАС остаются 134 человека. 36 из них считаются погибшими. Гальперин уточнила, что троих россиян в этом списке нет, однако и точной информацией о том, что они живы, израильские власти не располагают. «Я по-настоящему верю, что российская сторона действительно хочет [освобождения заложников]. К сожалению, пока не получается», — заявила она.
В конце марта телеканал Kan сообщил, что Израиль дал предварительное согласие на передачу 700 палестинских заключенных в обмен на освобождение 40 заложников ХАМАС. Соответствующее предложение на переговорах в Катаре выдвинул глава ЦРУ Уильям Бернс. В рамках первого перемирия, которое продлилось с 24 по 30 ноября, ХАМАС выпустил 120 заложников.
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