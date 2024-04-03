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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Посольство Израиля назвало число россиян в плену ХАМАС

Посол Израиля Гальперин: в плену ХАМАС находятся трое граждан России
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
В плену ХАМАС продолжают находиться трое людей с двойным гражданством России и Израиля. Их нет в списке из 36 заложников, которых израильские власти считают погибшими
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

В плену радикальной палестинской группировки ХАМАС находится трое людей с двойным российским и израильским гражданством, заявила посол Израиля в Москве Симона Гальперин на брифинге для СМИ, передает корреспондент РБК.

«С российским и израильским [гражданством] — три», — сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

По ее словам, в общей сложности в плену ХАМАС остаются 134 человека. 36 из них считаются погибшими. Гальперин уточнила, что троих россиян в этом списке нет, однако и точной информацией о том, что они живы, израильские власти не располагают. «Я по-настоящему верю, что российская сторона действительно хочет [освобождения заложников]. К сожалению, пока не получается», — заявила она.

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В конце марта телеканал Kan сообщил, что Израиль дал предварительное согласие на передачу 700 палестинских заключенных в обмен на освобождение 40 заложников ХАМАС. Соответствующее предложение на переговорах в Катаре выдвинул глава ЦРУ Уильям Бернс. В рамках первого перемирия, которое продлилось с 24 по 30 ноября, ХАМАС выпустил 120 заложников.

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Теги
Валентина Шварцман Валентина Шварцман
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