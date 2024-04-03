Посольство Израиля назвало число россиян в плену ХАМАС

В плену ХАМАС продолжают находиться трое людей с двойным гражданством России и Израиля. Их нет в списке из 36 заложников, которых израильские власти считают погибшими

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В плену радикальной палестинской группировки ХАМАС находится трое людей с двойным российским и израильским гражданством, заявила посол Израиля в Москве Симона Гальперин на брифинге для СМИ, передает корреспондент РБК.

«С российским и израильским [гражданством] — три», — сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.



По ее словам, в общей сложности в плену ХАМАС остаются 134 человека. 36 из них считаются погибшими. Гальперин уточнила, что троих россиян в этом списке нет, однако и точной информацией о том, что они живы, израильские власти не располагают. «Я по-настоящему верю, что российская сторона действительно хочет [освобождения заложников]. К сожалению, пока не получается», — заявила она.