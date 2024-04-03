На табличке перед кабинетом депутата Вишневского указали статус иноагента

Борис Смышляев (Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press)

На двери кабинета депутата петербургского Законодательного собрания от партии «Яблоко» Бориса Вишневского появилась табличка с надписью о том, что он является иностранным агентом. Политик подтвердил эту информацию в разговоре с РБК.

На табличке написано: «Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вишневский Борис Лазаревич. * Внесен в реестр иностранных агентов».

РБК направил запрос в пресс-службу Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Минюст признал Вишневского иноагентом 29 марта. Депутат, по версии ведомства, выступал против военных действий на Украине, а также участвовал в создании материалов других иноагентов и «распространял недостоверную информацию» о решениях и политике российских властей. Вишневский назвал решение Минюста незаконным и неправомерным и пообещал его обжаловать.

Спикер петербургского заксобрания Александр Бельский отметил, что Вишневский продолжит свою работу в парламенте как обычно, но не сможет напрямую участвовать в совместной с другими депутатами законотворческой работе. «Полагаю, что все совместные законодательные инициативы теперь будут разрабатываться и выноситься с фракцией «Яблоко», но не с ним лично. Так как это может трактоваться как содействие работе иностранного агента», — сказал он.