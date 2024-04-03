На табличке перед кабинетом депутата Вишневского указали статус иноагента
На двери кабинета депутата петербургского Законодательного собрания от партии «Яблоко» Бориса Вишневского появилась табличка с надписью о том, что он является иностранным агентом. Политик подтвердил эту информацию в разговоре с РБК.
На табличке написано: «Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вишневский Борис Лазаревич. * Внесен в реестр иностранных агентов».
РБК направил запрос в пресс-службу Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
Минюст признал Вишневского иноагентом 29 марта. Депутат, по версии ведомства, выступал против военных действий на Украине, а также участвовал в создании материалов других иноагентов и «распространял недостоверную информацию» о решениях и политике российских властей. Вишневский назвал решение Минюста незаконным и неправомерным и пообещал его обжаловать.
Спикер петербургского заксобрания Александр Бельский отметил, что Вишневский продолжит свою работу в парламенте как обычно, но не сможет напрямую участвовать в совместной с другими депутатами законотворческой работе. «Полагаю, что все совместные законодательные инициативы теперь будут разрабатываться и выноситься с фракцией «Яблоко», но не с ним лично. Так как это может трактоваться как содействие работе иностранного агента», — сказал он.
Запад хочет сохранить поставки оружия Украине со стороны НАТО в случае избрания Трампа
«Роскосмос» показал эскиз российской орбитальной станции. Фото
ФНС заподозрил «Ашан» в неуплате налогов более чем на 100 млн рублей
Washington Post написал, что власти США предупреждали Москву о теракте в «Крокус Сити» за две недели до трагедии
На Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение. Видео
Москва вошла в тройку лидеров по снижению спроса на жилье. Рейтинг
Минпромторг назвал пять самых продаваемых в 2024 году автомобилей в России. Карточки
Forbes назвал богатейших людей России. Список
Все больше стран отказываются принимать карту «Мир». Как платить за границей?
Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что будет с рублем в апреле?