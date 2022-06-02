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«ВКонтакте» объяснила блокировку страниц Вишневского и Резника

Генпрокуратура заявила о распространении политиками недостоверной информации, «формирующей у людей панические настроения» и способствующей массовым беспорядкам. Вишневский заявил, что в его аккаунте нет подобных сведений
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

«ВКонтакте» заблокировала страницы депутата заксобрания Петербурга Бориса Вишневского и экс-депутата Максима Резника по требованию Генпрокуратуры. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации потребовала заблокировать страницы на территории России. Мы были вынуждены исполнить это требование. В противном случае может быть ограничен доступ ко всей социальной сети», — сказали в пресс-службе.

Во «ВКонтакте» пояснили, что согласно уведомлению прокуратуры, на страницах «размещена заведомо ложная общественно значимая информация, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности». В надзорном ведомстве заявили, что посты, о которых идет речь, касались спецоперации на Украине и содержали сведения, которые Минобороны официально опровергало.

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«Указанная информация не соответствует действительности, формирует у людей панические настроения, создает предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности», — привели в пресс-службе сообщение прокуратуры.

Вишневский заявил РБК, что 20 мая он получил сообщение от администраторов соцсети с требованием от Генпрокуратуры заблокировать его страницу из-за недостоверной информации. Он обратился в ведомство с просьбой разъяснить, какие сведения имеются в виду.

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«Это абсолютное вранье, никакой подобной информации у меня на странице нет и не было. Более того, аккаунт во «ВКонтакте» у меня резервный по сути. Я там дублирую часть сообщений из других соцсетей и то не все. И комментарии даже закрываю, чтобы не заниматься модерацией, не набежали бы тролли всякие», — пояснил Вишневский.

Резник заявил РБК, что получил аналогичное сообщение от администрации «ВКонтакте», но пока не знает, будет ли писать жалобу в ведомство. «До этого меня блокировали временно, чтобы удалить один из постов от 8 мая», — сказал он.

В середине апреля о блокировке своей страницы во «ВКонтакте» сообщил председатель псковского отделения «Яблока» Лев Шлосберг. По его словам, он получил уведомление от соцсети, в котором говорилось, что страницу требует заблокировать Генпрокуратура из-за распространения недостоверной информации о специальной военной операции. До этого также был заблокирован сайт политика.

Позднее Шлосберг рассказал РБК, что на него составили протокол о дискредитации российской армии. Ч1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России в целях защиты интересов страны и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности) предусматривает штраф до 50 тыс. руб.

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Теги
Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова, Анастасия Серова Анастасия Серова, Юлия Выродова Юлия Выродова
Лев Шлосберг Борис Вишневский Максим Резник блокировка Генпрокуратура ВКонтакте
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