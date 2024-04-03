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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Родственникам погибших в «Крокусе» из одного морга выдали 84 тела

Из морга в Царицыно родственникам погибших в «Крокусе» выдали 84 тела
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Родственникам погибших в теракте в «Крокусе» выдали 84 тела из 87 из судебно-медицинского морга в московском Царицыно, об этом сообщает «РИА Новости».

«По состоянию на 8; 00 среды родственникам выданы тела 84 погибших», — сказано в сообщении.

Вечером 22 марта вооруженные люди начали стрельбу перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле». Концертный зал подожгли, из-за пожара обрушилась крыша, площадка выгорела полностью.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Всего в теракте погибли 144 человека, пострадали более 550 человек. По данным МЧС на 30 марта, 15 пострадавших — дети. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила 3 апреля, что количество детей, погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», увеличилось до шести. В первые дни после произошедшего более 24 тыс. доноров сдали кровь для пострадавших, сообщало Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).

Ответственность за атаку взяла на себя ячейка «Исламского государства» (признана террористической и запрещена в России) «Вилаят Хорасан». Суд арестовал девять человек по делу о теракте. ФСБ сообщала, что всего в рамках расследования задержали 12 человек.

Глава ФСБ Александр Бортников заявлял, что украинские спецслужбы причастны к нападению террористов. В офисе президента Украины Владимира Зеленского опровергали причастность Киева к теракту.

Суд арестовал новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе». Фоторепортаж
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Теги
«Крокус Сити Холл» теракт Москва
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