В Японии объявили угрозу цунами после землетрясений у Тайваня
Близ восточного побережья Тайваня зафиксировали землетрясение магнитудой 7,5. Об этом сообщило Японское метеорологическое агентство.
Тайваньское метеорологическое управление сообщило, что произошло землетрясение магнитудой 7,2. По его данным, очаг залегал на глубине 15,5 км. Эпицентр находился примерно в 25 км от города Хуалянь.
Вскоре возле Тайваня произошло второе землетрясение, магнитудой 6,6. Затем к востоку от острова зафиксировали еще несколько повторных землетрясений магнитудой до 5,6.
Японские власти выпустили предупреждение о цунами для ближайших к Тайваню юго-западных островов Японии, передает Kyodo. По прогнозу Японского метеорологического агентства, высота волн возле островной группы Яэяма и острова Окинава в архипелаге Рюкю может достигать 3 м, пишет NHK.
Рядом с Курильскими островами также зафиксировали землетрясение — магнитудой 5,1, сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. По ее словам, эпицентр находился в 149 км юго-восточнее острова Итуруп.
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