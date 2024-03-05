«Врачи без границ» сообщили о гибели своей сотрудницы на юге сектора Газа

«Врачи без границ» сообщили о гибели своей сотрудницы в секторе Газа

Рем Абу Лебдех (справа) (Фото: Tetiana Gaviuk / doctorswithoutborders.org)

Член правления британского отделения «Врачей без границ» (MSF) погибла во время израильского наступления в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, следует из пресс-релиза организации, поступившего в РБК.

«Организация «Врачи без границ» выражает соболезнования в связи со смертью Рем Абу Лебдех, члена совета директоров MSF UK и бывшего сотрудника в Газе, которая, как мы полагаем, была убита в декабре 2023 года», — говорится в сообщении.

Хотя точные обстоятельства и дата смерти Рем остаются неясными, вероятно, ее убили вместе с членами семьи в доме в Хан-Юнисе на юге Газы, отметили в организации. Там также подчеркнули, что связь с Рем прерывалась во время активной фазы наступления Израиля. Часть членов ее семьи числятся пропавшими без вести.

Рем Абу Лебдех работала физиотерапевтом во «Врачах без границ» в Газе с 2018 по 2022 год. В прошлом году ее ввели в состав правления британского отделения организации. Пресс-служба «Врачей без границ» напомнила, что погибшая сотрудница стала пятым сотрудником MSF, погибшим в Газе с начала операции Израиля «Железные мечи». В заключение организация выступила с призывом к немедленному прекращению огня.

В начале декабря 2023 года «Врачи без границ» обвинили Израиль в ударе по колонне автомобилей организации. В MSF указали, что это была явно преднамеренная атака на автомобили, принадлежность которых к организации можно было четко идентифицировать.

В результате обстрела погибли двое членов семей сотрудников «Врачей без границ». Один из скончавшихся был волонтером и оказывал помощь бригадам MSF в госпитале «Аш-Шифа» в секторе Газа.