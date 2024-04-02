Россия запросила заседание СБ ООН после атаки Израилем консульства Ирана
Россия запросила открытое заседание Совета Безопасности ООН после атаки Израилем иранского консульства в Дамаске, сообщил в телеграм-канале.
Полянский напомнил, что иранское постоянное представительство ранее попросило созвать экстренное заседание Совета Безопасности после израильского авиаудара по консульству Ирана в Дамаске. Дипломаты направили соответствующее письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу и представителю Мальты Ванессе Фрезьер, которая в апреле председательствует в Совбезе.
«В развитие письма иранцев мы запросили открытое заседание СБ ООН. Мальтийское председательство назначило его на 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве) 2 апреля», — написал Полянский.
Авиаудар по иранскому консульству в Дамаске был нанесен около 17:00 мск 1 апреля. Сирийское агентство SANA сообщило, что здание полностью разрушено, погибли все, кто находился внутри.
Жертвами стали два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — Мохаммед Реза Захеди и Мохаммад Хади Хадж Рахими, сообщило агентство Tasnim. Кроме них в результате атаки погибли еще пять офицеров корпуса. В то же время директор Сирийского наблюдательного центра по правам человека сообщил AFP, что при разборе завалов были найдены тела 11 человек: восьми иранцев, двух граждан Сирии и ливанца.
Сирия и Иран возложили ответственность за атаку на Израиль, в то же время глава иранского МИДа Хосейн Амир Абдоллахиан призвал привлечь к ней Соединенные Штаты. Он обратился к мировому сообществу, требуя дать «серьезный ответ» на атаку, ответные меры также пообещал сам Иран.
Российский МИД осудил удар по консульству, Израиль случившееся не комментировал.
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