В городах Турции прошли беспорядки из-за снятия оппозиционера с выборов
В нескольких городах Турции, включая Хаккари и Измир, прошли беспорядки из-за решения избирательной комиссии провинции Ван отстранить от выборов кандидата от партии DEM Абдуллы Зейдана. Об этом сообщает NTV.
В Ване демонстранты, которым не разрешили провести акцию протеста, жгли костры на улицах, строили баррикады, сносили клумбы и повреждали автомобили. Полиция разгоняла их с помощью водометов и слезоточивого газа. В городе задержали пять человек.
В Хаккари протестующие хотели провести марш в центре города. Не получив разрешения от полиции, демонстранты разошлись по переулкам и начали забрасывать силовиков камнями. Губернатор провинции Хаккари Али Челик сообщил, что в ходе столкновений пострадал один человек.
В Сиирте группа протестующих собралась перед штабом партии DEM и пошла оттуда маршем до площади Демократии, несмотря на требования полиции ограничиться митингом перед штабом. Между силовиками и демонстрантами завязалась драка, четверых человек задержали. Протесты также прошли в Диярбакыры, Батмане, Битлисе, Ширнаке и Измире.
Во всех турецких провинциях 31 марта прошли муниципальные выборы. Действующий мэр Стамбула член Республиканской народной партии (РНП) Экрем Имамоглу набрал 51,09% голосов, его оппонент от ПСР Мурат Курум получил 39,59%.
Турецкой оппозиции также удалось сохранить под контролем столицу Турции. Мэр Анкары Мансур Яваш, представлявший РНП, набрал 60,35% голосов, в то время как кандидат от правящей партии Тургут Алтынок — 31,69%.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации после выборов заявил, что правящая партия не получила от местных выборов «того результата, которого хотели и на который надеялись».
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