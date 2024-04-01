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Политика ,  
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Эрдоган назвал выборы «критическими днями» демократии

Эрдоган — об итогах выборов: мы не достигли результата, которого хотели
Эрдоган признал поражение правящей партии на муниципальных выборах, пообещав «не пренебрегать» решением народа и принять меры там, где власти проиграли. По его мнению, на выборах победила демократия
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Umit Bektas / Reuters)

Муниципальные выборы в Турции прошли «со зрелостью, достойной нашей демократии» и без происшествий, которые могли бы «бросить тень на их атмосферу», за исключением отдельных случаев, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации.

По его словам, независимо от результатов голосования, победителем выборов является «демократия, национальная воля и все 85 миллионов человек, независимо от их политических взглядов», поскольку каждый житель Турции смог воспользоваться своим избирательным правом.

«Выборы, как известно, являются самыми критическими днями демократий. <...> Нация выражает свое предупреждение и признательность через избирательные урны. <...> Я хотел бы искренне поблагодарить всех моих граждан, которые свободно выражают свою волю на избирательных участках, независимо от политической партии», — сказал глава государства (цитата по TRT Haber).

Эрдоган назвал прошедшие выборы «18-й проверкой избирательных урн за последние 22 года». «К сожалению, спустя 9 месяцев после нашей победы на выборах 14-28 мая мы не получили от местных выборов того результата, которого хотели и на который надеялись. <...> Несмотря на то, что [подсчет] еще не завершен, результаты голосования показывают нам, что мы потеряли высоту по всей нашей стране», — посетовал он.

Согласно предварительным подсчетам, на муниципальных выборах лидирует оппозиция: Республиканская народная партия (РНП) набирает 37,39%, у правящей Партии справедливости и развития (ПСР) — 35,73%. Партия «Народный альянс», которая идет в коалиции с правящей ПСР, набрала 4,88% голосов.

Турецкая оппозиция взяла реванш на выборах в Анкаре и Стамбуле
Политика
Фото:Burak Kara / Getty Images

Эрдоган пообещал «не пренебрегать решением нашего народа», а также принять необходимые меры в регионах, где партия проиграла. «У нас впереди около 4-5 лет для этого. За это время, если мы ошибемся, мы это исправим. Если у нас будут какие-то недочеты, мы их устраним», — заверил он.

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По итогам подсчетов 90,75% голосов, на выборах в столице Анкаре побеждает действующий мэр, кандидат от РНП Мансур Яваш с результатом 59,92%. Его оппонент от ПСР, Тургут Алтынок набрал 31,9%. В Стамбуле после подсчета 95,35% бюллетеней также лидирует кандидат от РНП, действующий мэр Экрем Имамоглу (50,9%); кандидат от правящей ПСР, бывший министр окружающей среды и урбанизации Мурат Курум набрал 39,93%.

Эти результаты можно назвать реваншем оппозиции после выборов президента весной прошлого года. На них победил Эрдоган, набрав более 52% во втором туре. Сам Эрдоган, начавший политическую карьеру с поста мэра Стамбула, говорил: «Тот, кто выиграет Стамбул, выиграет всю Турцию».

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Реджеп Тайип Эрдоган Турция Выборы
Эрдоган Реджеп Тайип фото

Эрдоган Реджеп Тайип

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
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