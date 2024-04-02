В Турции у дома победителя выборов мэра города открыли стрельбу

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В турецком городе Тиреболу в провинции Гиресун (находится на севере Турции на берегу Черного моря) неизвестный открыл огонь из пистолета рядом с домом политика Бюлент Кара, который победил на выборах мэра города. Об этом сообщает телеканал NTV.

По данным телеканала, мужчина начал стрельбу у дома Кара и призвал его выйти на улицу. На место прибыли полицейского, нападавшего задержали.

Кар назван произошедшее «ужасным инцидентом» и подчеркнул, что в результате атаки никто не пострадал, сообщил NTV.

1 апреля представитель турецкой оппозиционной националистической «Хорошей партии» İYİ Бюлент Кара выиграл выборы мэра Тиреболу. По данным портала Vitrinhaber, Кара получил почти 4 тыс. голосов. Его оппонент — кандидат от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) — Омер Хыдыр получил 3 тыс. 192 голоса.

Во всех турецких провинциях 31 марта прошли муниципальные выборы. Действующий мэр Стамбула член Республиканской народной партии (РНП) Экрем Имамоглу набрал 51,09% голосов, его оппонент от ПСР Мурат Курум получил 39,59%.

Турецкой оппозиции также удалось сохранить под контролем столицу Турции. Мэр Анкары Мансур Яваш, представлявший РНП, набрал 60,35% голосов, в то время как кандидат от правящей партии Тургут Алтынок — 31,69%.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации после выборов заявил, что правящая партия не получила от местных выборов «того результата, которого хотели и на который надеялись».