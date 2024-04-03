МВД уточнило, каких мигрантов не коснется ограничение пребывания в России
Разработанные МВД ограничения на срок пребывания в России мигрантов не будут действовать в отношении тех, кто получил вид на жительство (ВНЖ). Об этом сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.
«Данный режим временного пребывания прекращает действие в случае получения иностранным гражданином вида на жительство, разрешения на временное проживание, разрешения на работу, патента, предоставления трудового договора, подтверждающих продление ему срока временного пребывания в России», — написала Волк в своем телеграм-канале.
МВД 1 апреля внесло на рассмотрение правительства проект федерального закона об условиях въезда, выезда и пребывания в России иностранных лиц и лиц без гражданства. В частности, документ предлагает сократить срок временного пребывания иностранцев до 90 дней в течение календарного года. Сейчас мигранты могут находиться в России в течение 90 дней с момента пересечения границы, период может быть продлен до года в случае заключения трудового договора.
Среди других предложений МВД в законопроекте — усиление контроля в отношении работодателей, заказчиков работ или услуг, привлекающих иностранную рабочую силу, а также введение биометрической идентификации личности при въезде в Россию. Предусматривается также «соглашение о лояльности»: иностранцы будут обязаны подписать согласие на возможное ограничение их права на въезд в Россию, пребывание и проживание на территории страны в случае нарушения законодательства.
Повышенное внимание на мигрантов в России власти стали обращать после теракта в «Крокус Сити Холле», произошедшем 22 марта. Четверо арестованных по подозрению в нападении являются гражданами Таджикистана: Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Еще девять человек задержали в Таджикистане.
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