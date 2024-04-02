Минобороны сообщило об уничтожении пяти дронов над двумя регионами

Минобороны: силы ПВО сбили пять дронов над Белгородской и Курской областями

Фото: Минобороны РФ

Российские средства ПВО сбили дрон над Белгородской областью и еще четыре беспилотника над Курской, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Атаку пресекли около 20:30 мск.

Ранее об опасности атаки беспилотников объявили в Курской области. Губернатор Роман Старовойт уточнил, что дроны сбили над Курском, а также Курским и Октябрьским районами.

Об опасности атаки дронов также сообщил глава Воронежской области Александр Гусев.

Утром 2 апреля впервые с начала военной операции беспилотники атаковали Татарстан. Два дрона попали в здание общежития в ОЭЗ «Алабуга», еще один пытался атаковать НПЗ в Нижнекамске. По последним данным, пострадали 13 человек, в том числе двое несовершеннолетних. ООН осудила удары по гражданской инфраструктуре и призвала прекратить их.