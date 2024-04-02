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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении пяти дронов над двумя регионами

Минобороны: силы ПВО сбили пять дронов над Белгородской и Курской областями
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Российские средства ПВО сбили дрон над Белгородской областью и еще четыре беспилотника над Курской, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Атаку пресекли около 20:30 мск.

Ранее об опасности атаки беспилотников объявили в Курской области. Губернатор Роман Старовойт уточнил, что дроны сбили над Курском, а также Курским и Октябрьским районами.

Об опасности атаки дронов также сообщил глава Воронежской области Александр Гусев.

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Утром 2 апреля впервые с начала военной операции беспилотники атаковали Татарстан. Два дрона попали в здание общежития в ОЭЗ «Алабуга», еще один пытался атаковать НПЗ в Нижнекамске. По последним данным, пострадали 13 человек, в том числе двое несовершеннолетних. ООН осудила удары по гражданской инфраструктуре и призвала прекратить их.

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Минобороны ПВО беспилотники
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