Минобороны сообщило об уничтожении пяти дронов над двумя регионами
Российские средства ПВО сбили дрон над Белгородской областью и еще четыре беспилотника над Курской, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Атаку пресекли около 20:30 мск.
Ранее об опасности атаки беспилотников объявили в Курской области. Губернатор Роман Старовойт уточнил, что дроны сбили над Курском, а также Курским и Октябрьским районами.
Об опасности атаки дронов также сообщил глава Воронежской области Александр Гусев.
Утром 2 апреля впервые с начала военной операции беспилотники атаковали Татарстан. Два дрона попали в здание общежития в ОЭЗ «Алабуга», еще один пытался атаковать НПЗ в Нижнекамске. По последним данным, пострадали 13 человек, в том числе двое несовершеннолетних. ООН осудила удары по гражданской инфраструктуре и призвала прекратить их.
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