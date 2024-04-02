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Военная операция на Украине ,  
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В ООН осудили атаку дронов на гражданские объекты в Татарстане

ООН выступила против атак на гражданскую инфраструктуру Татарстана после дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
Последствия удара
Последствия удара (Фото: «Осторожно, Новости» / Reuters)

ООН выступила против ударов по гражданской инфраструктуре и призвала прекратить их, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

«Мы выступаем против и призываем к прекращению всех атак на гражданскую инфраструктуру», — сказал Дюжаррик, комментируя атаку дронов на объекты в Татарстане.

Утром 2 апреля два беспилотника атаковали здание общежития в ОЭЗ «Алабуга». Еще один дрон пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске. В результате атаки — первой в Татарстане с начала военной операции на Украине — пострадали 13 человек.

В ООН осудили атаку дронов на гражданские объекты в Татарстане
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Как уточнили в минздраве региона, среди пострадавших — двое несовершеннолетних. Восемь раненых проходят лечение в больнице, они в состоянии легкой и средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает.

По данным портала Inkazan, взрывы были слышны с территории особой экономической зоны «Алабуга». В Елабуге повреждены здания общежитий местного политехнического колледжа, жители были эвакуированы, пишет издание.

В ООН осудили атаку дронов на гражданские объекты в Татарстане
В ООН осудили атаку дронов на гражданские объекты в Татарстане

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Теги
ООН беспилотники Татарстан Украина Елабуга Нижнекамск
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