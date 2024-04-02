Тиньков не смог оспорить решение суда о выплате ₽20 млн по иску Дерипаски
Жалоба бизнесмена Олега Тинькова (Минюст признал иноагентом) на решение суда по иску основателя «Русала» Олега Дерипаски о защите чести и достоинства отклонена, сообщил ТАСС адвокат истца Алексей Мельников.
Таким образом, постановление суда взыскать с Тинькова 20 млн руб. в качестве компенсации вступило в силу,
Мельников напомнил, что ответчики должны удалить оспоренные несправедливые заявления, в противном случае им грозит штраф в размере 100 тыс. руб. в день, начиная с 3 апреля.
Дерипаска подал иск к Тинькову и Meta (признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена) в августе 2022 года. Поводом для разбирательства стали словах Тинькова о Дерипаске в Instagram (принадлежит Meta).
«Тиньков написал, что Олег Владимирович является очень плохим человеком, украл экономику России. Более точно цитировать просто не хочу, чтобы не распространять еще шире оскорбительную и недостоверную информацию», — пояснил Мельников РБК.
Дерипаска требовал от Тинькова удалить пост, а также выплатить компенсацию морального и репутационного вреда в размере 2 млрд руб. В октябре 2023 года суд постановил взыскать с основателя Тинькофф Банка 20 млн руб.
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