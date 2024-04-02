Папа римский посвятил апрельское молитвенное наставление правам женщины
Апрельское ежемесячное наставление папы римского Франциска было посвящено роли женщины в обществе, сообщает Vatican News.
В видеообращении понтифик призвал помолиться с ним, чтобы «достоинство и ценность женщин были признаны в каждой культуре и чтобы положить конец дискриминации, от которой они страдают в разных частях света».
Папа заявил об огромном разрыве, повсеместно существующем между декларируемыми принципами и реальной практикой. Он отметил, что в теории «мы все согласны с тем, что мужчины и женщины имеют равное достоинство как личности, но на практике этого нет».
В частности, понтифик сослался на «дискриминационные законы». Среди них он упомянул о препятствиях для непрерывного образования и отказах в помощи при трудоустройстве. Франциск напомнил, что «во многих странах до сих пор практикуются калечащие женщин операции на половых органах». Правительства должны взять на себя обязательство искоренить дискриминацию по отношению к женщинам и «работать над обеспечением прав человека».
Как уточнило Vatican News, на мировом рынке труда работает меньше каждой второй женщины, а зарабатывают они на 23% меньше мужчин. То же касается и образования: например, в Нигере лишь 27% женщин знают грамоту.
29 марта папа римский омыл ноги 12 женщинам-заключенным в Чистый четверг в память о Христе, омывшем апостолам ноги перед Тайной вечерей. Впервые участниками ритуала стали исключительно женщины. Понтифик выполнил омывание, сидя в инвалидном кресле. Помещение в римской тюрьме «Ребиббья» оборудовали с учетом его потребностей: женщины сидели на табуретках на приподнятой платформе. По данным телеканала CBS, многие заключенные плакали во время ритуала.
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