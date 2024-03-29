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Папа римский впервые омыл ноги 12 женщинам в Чистый четверг

Папа римский впервые омыл ноги 12 женщинам-заключенным в Чистый четверг

Папа римский Франциск провел ритуал Чистого (Великого) четверга в женском отсеке римской тюрьмы «Ребиббья», передает Vatican News. По обычаю он омыл ноги 12 заключенным в память о схожем жесте Христа, омывшего апостолам ноги перед Тайной вечерей, однако на этот раз участниками ритуала впервые стали исключительно женщины.

«Этим жестом он [Иисус Христос] дает нам понять свои слова: «Я здесь не для того, чтобы мне служили, а для того, чтобы служить», — сказал понтифик.

87-летний Франциск выполнил ритуал сидя в инвалидном кресле, после того как недавние недомогания усугубили его проблемы с подвижностью, пишет CBS. Помещение тюрьмы было оборудовано с учетом его потребностей: женщины сидели на табуретках на приподнятой платформе, что облегчило передвижения понтифика. Многие женщины плакали во время ритуала, отмечает телеканал.

Папа Римский омыл ноги малолетним уголовникам
Общество
Фото:Global Look Press

Франциск «произвел революцию» в ритуале омовения, впервые включив женщин и людей других вероисповеданий в число 12 после становления папой. Ранее папы проводили ритуал только с мужчинами-католиками и только в римской базилике.

Обряд омовения ног восходит к евангельскому рассказу о Тайной вечере, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения. Франциск для совершения ритуала в прошлые годы посещал тюрьмы, центры для беженцев, а также места содержания несовершеннолетних.

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