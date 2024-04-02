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Дело инстаблогеров ,  
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Суд отклонил иск Блиновской к налоговой инспекции

Арбитражный суд Москвы отклонил иск Блиновской к налоговой инспекции
Сюжет
Дело инстаблогеров
Елена Блиновская
Елена Блиновская (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Арбитражный суд Москвы отклонил иск блогера Елены Блиновской к Федеральной налоговой службе о снижении налогов, пени и штрафа на общую сумму более 1,4 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.

«В удовлетворении требований Блиновской Елены Олеговны отказать полностью», — говорится в решении судьи. Блиновская должна будет выплатить ФНС почти 1,5 млрд руб. Адвокаты рассчитывали на снижение налоговой недоимки как минимум в два раза.

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Общество
Елена Блиновская

В конце марта адвокат Блиновской Наталия Сальникова сообщила РБК, что следователи допросили блогера в СИЗО и предъявили ей расширенное обвинение в окончательной редакции. Блиновская признает вину только по одному пункту — об уклонении от уплаты налогов. Ее муж Алексей, который также проходит обвиняемым в рамках дела, свою вину отрицает полностью.

Блиновскую обвиняют по следующим пунктам:

  • уклонение от уплаты налогов;
  • легализация денежных средств, приобретенных преступным путем;
  • неправомерный оборот средств платежей.

По мнению следствия, Блиновская платила налоги по упрощенной схеме, которая рассчитана на доход, не превышающий 150 млн руб. в год, хотя зарабатывала она гораздо больше. Обвинение считает, что блогер умышленно занижала доходы путем дробления бизнеса.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке пересечь российско-белорусскую границу. На следующий день суд отправил ее под домашний арест, а затем арестовал счета, наличные деньги в разной валюте и имущество. В январе 2024 года блогера заключили под стражу после нарушения условий домашнего ареста.

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Елена Блиновская блогеры Московский арбитражный суд Москва Федеральная налоговая служба
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