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Путин заявил о желании на Западе реванша за неудачи Гитлера и Наполеона

Путин: на Западе хотят реванша за походы Наполеона и Гитлера
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Некоторые страны хотят реванша в борьбе с Россией за походы Наполеона и Гитлера, заявил президент Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел.

Стенограмма выступления президента опубликована на сайте Кремля.

По его словам, после распада СССР «геополитические недоброжелатели» Москвы поставили цель «доразвалить то, что осталось», и подчинить страну «своим интересам».

«Как ни странно, кто-то хочет реванша за неудачи в борьбе с Россией еще в исторические периоды, за неудачные походы как Гитлера на Россию, Наполеона и тому подобное. Таких исторических примеров очень много, и, как ни странно, в исторической памяти тех самых недоброжелателей, о которых я сказал, многое сохраняется», — добавил президент.

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Владимир Путин

В 2020 году Путин заявил, что в конце 1990-х — начале 2000-х годов Россия стояла у «опасной черты возможного развала» из-за тяжелого состояния экономики, однако с тех пор страна стала другой. Позднее, в 2023 году, президент назвал целью Запада развал России и установление контроля над ее бывшими частями.

Власти западных стран не раз опровергали намерение уничтожить Россию. В частности, американский президент Джо Байден в феврале 2023 года заявил, что США и страны Европы не стремятся к контролю или уничтожению России.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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