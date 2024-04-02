Посетитель «Крокуса» рассказал, как вынес инвалида из горящего зала

Один из посетителей «Крокус Сити Холла» Зайпулла Магомедов вынес на плечах инвалида из горящего концертного зала. Об этом он рассказал в интервью телеканалу РЕН ТВ.

По его словам, террористы поджигали зал, огонь начал очень быстро распространяться. Когда они открыли стрельбу, зрители в панике побежали к выходу из зала, и в этот момент Магомедов увидел, что другой посетитель, который не мог самостоятельно твердо стоять на ногах, упал. Пожилой отец не смог поднять его в одиночку.

«Я взял парня на плечо, потому что бежать под руку вдвоем — сильно дольше и тяжелее. А было уже сильное задымление, дышать было тяжело», — объяснил Магомедов. Выбравшись из здания, он отнес молодого человека на безопасное расстояние. Позже Магомедов помог выбраться еще одной девушке, которой стало плохо, а затем и другим зрителям.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные автоматами боевики ворвались в концертный зал перед началом концерта группы «Пикник» и открыли стрельбу по зрителям. Позже они подожгли зрительный зал. Во время пожара обрушилась крыша. Жертвами теракта стали 144 человека.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». По словам главы ФСБ Александра Бортникова, к теракту причастны спецслужбы Украины. В Киеве причастность к нападению отрицают.