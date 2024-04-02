 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Посетитель «Крокуса» рассказал, как вынес инвалида из горящего зала

РЕН ТВ: мужчина на плечах вынес инвалида из горящего зала «Крокус Сити Холла»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

Один из посетителей «Крокус Сити Холла» Зайпулла Магомедов вынес на плечах инвалида из горящего концертного зала. Об этом он рассказал в интервью телеканалу РЕН ТВ.

По его словам, террористы поджигали зал, огонь начал очень быстро распространяться. Когда они открыли стрельбу, зрители в панике побежали к выходу из зала, и в этот момент Магомедов увидел, что другой посетитель, который не мог самостоятельно твердо стоять на ногах, упал. Пожилой отец не смог поднять его в одиночку.

«Я взял парня на плечо, потому что бежать под руку вдвоем — сильно дольше и тяжелее. А было уже сильное задымление, дышать было тяжело», — объяснил Магомедов. Выбравшись из здания, он отнес молодого человека на безопасное расстояние. Позже Магомедов помог выбраться еще одной девушке, которой стало плохо, а затем и другим зрителям.

Путин о заказчиках теракта в «Крокусе»: «мы до них доберемся»
Политика
Владимир Путин

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные автоматами боевики ворвались в концертный зал перед началом концерта группы «Пикник» и открыли стрельбу по зрителям. Позже они подожгли зрительный зал. Во время пожара обрушилась крыша. Жертвами теракта стали 144 человека.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». По словам главы ФСБ Александра Бортникова, к теракту причастны спецслужбы Украины. В Киеве причастность к нападению отрицают.

Теги
«Крокус Сити Холл» теракт спасение Москва
Материалы по теме
Адвокат заявил о просьбе пострадавших возбудить новое дело по «Крокусу»
Общество
Мать и жену десятого фигуранта дела «Крокуса» допросили в Душанбе
Политика
69 гражданам Киргизии запретили въезд в Россию после атаки на «Крокус»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 апреля
EUR ЦБ: 99,57 (+0,04) Инвестиции, 01 апр, 16:57 Курс доллара на 2 апреля
USD ЦБ: 92,29 (-0,07) Инвестиции, 01 апр, 16:57
Лукашенко заявил, что Белоруссия не хочет конфликта, но готовится к войне Политика, 15:19
Большунов объяснил провал в спринте на этапе Кубка России в Кировске Спорт, 15:16
Алекперов впервые возглавил список богатейших россиян по версии Forbes Бизнес, 15:13
Путин заявил, что Россию пытались «доразвалить» после распада СССР Политика, 15:12
Участников спецоперации освободят от уплаты процентов по кредитам Инвестиции, 15:08
Какой навык поможет зарабатывать кратно больше уже в ближайшем будущем Pro, 15:05
Президент Киргизии подписал закон об иноагентах Политика, 15:03
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Путин призвал объективно оценить работу надзора и контроля в «Крокусе» Политика, 15:01
Посетитель «Крокуса» рассказал, как вынес инвалида из горящего зала Общество, 14:51
Как перестать выдавать однообразные тексты — готовые техники Pro, 14:50
Мать и жену десятого фигуранта дела «Крокуса» допросили в Душанбе Политика, 14:47
«ВТБ Мои Инвестиции» назвали самые перспективные активы на второй квартал Инвестиции, 14:46
Продажи флагманского кроссовера Jaecoo в России стартуют в апреле Авто, 14:42
Майнеры биткоина заработали рекордные $2 млрд перед халвингом Крипто, 14:40