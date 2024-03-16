В аэропорту Ноглики на Сахалине самолет выкатился за пределы взлетной полосы

На Сахалине самолет выкатился за пределы взлетной полосы

В аэропорту Ноглики на Сахалине самолет DHC-6 после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры в телеграм-канале.

Инцидент произошел в 11:35 по местному времени (3:35 мск). По предварительным данным, самолет выполнял чартерный технический рейс, на борту находились два члена экипажа. Телеграм-канал SHOT пишет, что они не пострадали.

Сахалинская транспортная прокуратура по факту происшествия начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в зимнее время.

В феврале самолет Embraer 195LR, выполнявший рейс из Белграда в Дюссельдорф, во время взлета задел фюзеляжем огни взлетно-посадочной полосы. Борт сделал несколько кругов и вернулся в аэропорт вылета.

Из-за неисправности самолет не смог выпустить закрылки и приземлился на высокой скорости. Пассажиров эвакуировали, никто не пострадал.