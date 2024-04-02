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Политика ,  
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Суд оштрафовал ростовского блогера за слова о российских военных

Нелли Штефан
Нелли Штефан (Фото: hamstera2000 / VK)

Батайский городской суд в Ростовской области оштрафовал блогера Нелли Штефан на 30 тыс. руб. за фейки об армии. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Дело было рассмотрено 28 марта. Суд оштрафовал Нелли Штефан на 30 тыс. руб. по административной статье о дискредитации ВС РФ», — рассказали в горсуде.

В одном из своих эфиров девушка назвала бойцов «пушечным мясом». Ее задержали 22 марта.

Басманный суд 2 апреля заочно приговорил к восьми годам и четырем месяцам колонии издателя «Медиазоны» Петра Верзилова (и он, и издание признаны Минюстом иноагентами) по статье о фейках о российской армии. Участница Pussy Riot Люся Штейн получила 27 марта более шести лет колонии по ст. 207.3 УК, а также с учетом неотбытого наказания по «санитарному делу». Она уехала из России почти два года назад, приговор вынесен заочно.

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Теги
дискредитация армии приговор Батайск суд штраф
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