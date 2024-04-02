Суд оштрафовал ростовского блогера за слова о российских военных
Батайский городской суд в Ростовской области оштрафовал блогера Нелли Штефан на 30 тыс. руб. за фейки об армии. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.
«Дело было рассмотрено 28 марта. Суд оштрафовал Нелли Штефан на 30 тыс. руб. по административной статье о дискредитации ВС РФ», — рассказали в горсуде.
В одном из своих эфиров девушка назвала бойцов «пушечным мясом». Ее задержали 22 марта.
Басманный суд 2 апреля заочно приговорил к восьми годам и четырем месяцам колонии издателя «Медиазоны» Петра Верзилова (и он, и издание признаны Минюстом иноагентами) по статье о фейках о российской армии. Участница Pussy Riot Люся Штейн получила 27 марта более шести лет колонии по ст. 207.3 УК, а также с учетом неотбытого наказания по «санитарному делу». Она уехала из России почти два года назад, приговор вынесен заочно.
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