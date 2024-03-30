Синоптики предупредили о заморозках в Москве после майской погоды

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Заморозки вернутся в Москву на следующей неделе в ночь на 5 апреля, также ожидаются первые весенние грозы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

Температура начнет понижаться в среду, 3 апреля под влиянием холодного атмосферного фронта, ожидаются короткие ливни, предупредил синоптик. Тогда же местами могут пройти первые весенние грозы.

В четверг, 4 апреля, в городе будет пасмурно температура упадет ниже значения в плюс 10 градусов. В ночь на 5 апреля в Москве ожидаются заморозки, сообщил Леус.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РБК подтвердил слова Леуса. С его слов, в среду 3 апреля, температура останется высокой, хотя во второй половине дня и начнется похолодание.

В четверг 4 апреля на погоду повлияет циклон: будет облачно, но сильных осадков не ожидается, продолжил Вильфанд.

«В четверг температура начнет понижаться, но все равно будет около плюс 7-12 градусов, а начиная с пятницы будут более заметные изменения: <...> ночью температура приблизится к нулевым отметкам, дневные температуры примерно 6-8 градусов тепла», — добавил специалист.

По словам Вильфанда, такие температуры типичны для начала апреля, «но москвичам покажется, что произошло похолодание». «На самом деле температура просто приблизится к климатической норме», — заключил синоптик.