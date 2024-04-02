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Военная операция на Украине ,  
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В Татарстане госпитализировали трех человек после атаки дрона

В Татарстане госпитализировали трех человек после атаки дрона
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Трех пострадавших в результате атаки дрона на Татарстан доставили в больницу, еще троих раненых отпустили. Об этом сообщает пресс-служба главы республики Рустама Минниханова.

«Трое уже отпущены домой после осмотра врачами, еще трое были госпитализированы, сейчас они проходят медицинское обследование», — говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Жизни пострадавших ничего не угрожает, подчеркнули в пресс-службе.

Число пострадавших при атаке дрона в Татарстане увеличилось до семи
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2 апреля власти республики сообщили об атаке дронов на предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Шесть человек пострадали.

Серьезных разрушений в результате ЧП не зафиксировали. Оперативные службы республики находятся в режиме повышенной готовности.

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Теги
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