В Татарстане госпитализировали трех человек после атаки дрона

В Татарстане госпитализировали трех человек после атаки дрона

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Трех пострадавших в результате атаки дрона на Татарстан доставили в больницу, еще троих раненых отпустили. Об этом сообщает пресс-служба главы республики Рустама Минниханова.

«Трое уже отпущены домой после осмотра врачами, еще трое были госпитализированы, сейчас они проходят медицинское обследование», — говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Жизни пострадавших ничего не угрожает, подчеркнули в пресс-службе.

2 апреля власти республики сообщили об атаке дронов на предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Шесть человек пострадали.

Серьезных разрушений в результате ЧП не зафиксировали. Оперативные службы республики находятся в режиме повышенной готовности.