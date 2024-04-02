В Татарстане госпитализировали трех человек после атаки дрона
Трех пострадавших в результате атаки дрона на Татарстан доставили в больницу, еще троих раненых отпустили. Об этом сообщает пресс-служба главы республики Рустама Минниханова.
«Трое уже отпущены домой после осмотра врачами, еще трое были госпитализированы, сейчас они проходят медицинское обследование», — говорится в сообщении, поступившем в РБК.
Жизни пострадавших ничего не угрожает, подчеркнули в пресс-службе.
2 апреля власти республики сообщили об атаке дронов на предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Шесть человек пострадали.
Серьезных разрушений в результате ЧП не зафиксировали. Оперативные службы республики находятся в режиме повышенной готовности.
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