Минобороны подняло Су-30 из-за трех самолетов над Черным морем

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Истребитель Су-30 подняли из-за приближения к границе России трех иностранных самолетов над акваторией Черного моря. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

Как рассказали в ведомстве, российские средства контроля воздушного пространства над Черным морем заметили три воздушные цели, приближающиеся к российской границе. Экипаж поднятого Су-30 определил, что это самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» Великобритании.

При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты развернулись, нарушения российской границы не было, заявило Минобороны. После этого Су-30 благополучно вернулся на аэродром базирования. Ведомство подчеркнуло, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Последний аналогичный инцидент произошел накануне, 5 марта. Тогда в воздух подняли истребитель Су-27, причиной стало появление над Черным морем самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и двух многоцелевых истребителей «Рафаль-С» Франции. Тогда нарушения российской границы также не было.