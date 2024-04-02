Россияне рассказали, сколько экономят благодаря бонусам на работе

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В компаниях, где есть дополнительные бонусы в виде медицинской страховки, бесплатного питания, абонементов в спортзал, корпоративного транспорта и т.д., работают около 40% россиян, выяснил в своем исследовании сервис «Авито Работа» (есть у РБК).

Больше четверти (27%) респондентов сообщили, что дополнительные льготы и бонусы в их компании предоставляют всем сотрудникам, а еще 13% ответили, что такие бонусы есть только у нескольких категорий сотрудников.

Из них чуть больше трети респондентов (37%) знают, сколько они экономят благодаря соцпакету компании. При этом 8% из тех, у кого в компании есть бонусы, точно знают, сколько они экономят за их счет, а 29% примерно представляют суммы экономии.

Из тех, кто получает бонусы, ежемесячно могут сэкономить:

47% — до 5 тыс. руб.;

30% — от 5 тыс. до 10 тыс. руб.;

12% — от 10 тыс. до 20 тыс. руб.;

3% — от 20 тыс. до 30 тыс. руб.;

3% — свыше 30 тыс. руб.

Больше всего россиян, у которых получается экономить на бонусах от компании свыше 30 тыс. руб., работают в онлайн-торговле (11%) и строительстве (8%).

Чаще всего о том, что у всех сотрудников в компании есть дополнительные рабочие бонусы, сообщали молодые специалисты в возрасте от 18 до 24 лет (34%). Респонденты в возрасте от 65 лет (58%) говорили, что в их компании нет соцпакета.

Как отметил управляющий директор «Авито Работы» Дмитрий Пучков, лишь небольшая доля работающих россиян знает, сколько средств они экономят благодаря дополнительным бонусам от своего работодателя. По его мнению, это «открывает для компаний хорошие возможности для продвижения своего HR-бренда».

Пучков пояснил, что при привлечении кандидатов компании могут напрямую указывать, какие дополнительные бонусы предлагают сотрудникам. «При прочих равных дополнительный соцпакет компании будет определяющим фактором для кандидата при выборе работодателя», — подчеркнул он.

В 2023 году средняя фактическая продолжительность рабочего дня в России составила 7,17 часа, увеличившись на 0,9% (или 4 минуты) по сравнению с результатом предыдущего года. Это следует из данных Росстата, проанализированных РБК. В среднем за год продолжительность рабочего времени в расчете на одного работника выросла на 17,3 часа, до 1,77 тыс. часов.

Показатели длительности рабочего времени (как за весь год, так и в расчете на один день) в 2023 году стали рекордными за весь период доступной статистики на сайте Росстата (с 2005 года). Предыдущий максимум был зафиксирован в допандемическом 2019 году — тогда средняя длительность рабочего дня составляла 7,15 часа, а за год средний работник отрабатывал 1,76 тыс. часов.