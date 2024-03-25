Как россияне поставили рекорд по длительности рабочего дня. Инфографика
Средняя фактическая продолжительность рабочего дня у россиянина в 2023 году составила 7,17 часа, следует из данных Росстата, которые проанализировал РБК. При этом по сравнению с 2022 годом этот показатель вырос на 4 минуты. А за год работник нарабатывает в среднем 1,77 часа.
Длительность рабочего дня в 7,17 часа — это рекорд за весь период ведения соответствующей статистики на сайте Росстата (с 2005 года). Минимум за 10 лет наблюдался в 2015 году, когда средняя продолжительность рабочего дня составляла 7 часов. Предыдущий рекорд по длительности дня фиксировали в 2019 году, тогда средняя длительность рабочего дня составляла 7,15 часа.
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