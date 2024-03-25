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Экономика ,  
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Как россияне поставили рекорд по длительности рабочего дня. Инфографика

Средняя длина рабочего дня россиянина в 2023 году достигла 7,17 часа

Как россияне поставили рекорд по длительности рабочего дня. Инфографика

Средняя фактическая продолжительность рабочего дня у россиянина в 2023 году составила 7,17 часа, следует из данных Росстата, которые проанализировал РБК. При этом по сравнению с 2022 годом этот показатель вырос на 4 минуты. А за год работник нарабатывает в среднем 1,77 часа.

Длительность рабочего дня в 7,17 часа — это рекорд за весь период ведения соответствующей статистики на сайте Росстата (с 2005 года). Минимум за 10 лет наблюдался в 2015 году, когда средняя продолжительность рабочего дня составляла 7 часов. Предыдущий рекорд по длительности дня фиксировали в 2019 году, тогда средняя длительность рабочего дня составляла 7,15 часа.

Длительность рабочего дня в России установила рекорд
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Фото:City News Moskva / Global Look Press

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