 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

На заводе «Уралмашзавод» произошел пожар

На заводе «Уралмашзавод» произошел пожар на площади 4000 кв. м
Там горит кровля цеха. Огонь распространился на площади 4 тыс. кв. м. В пресс-службе предприятия уточнили, что пожар произошел на объекте, который не принадлежит «Уралмашзаводу»

На заводе «Уралмашзавод» в Екатеринбурге произошел пожар. РБК в МЧС сообщили, что площадь пожара уточняется.

По информации МЧС Свердловской области, днем 1 апреля поступило сообщение о пожаре на улице Машиностроителей, на территории промышленной площадки загорелась кровля цеха. «Огнеборцы ведут разведку на месте пожара и прилагают все усилия для его локализации. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении. В тушении задействовали 13 единиц спецтехники.

Позднее МЧС России уточнило, огонь распространился на площади 4 тыс. кв. м. Ведомство сообщило, что на месте работают 52 пожарных и 17 единиц спецтехники.

При обрушении на пороховом заводе в Перми пострадали пять человек
Общество
Фото:kraski-perm.ru

Телеграм-канал «112» сообщает, что пожар возник на складе лакокрасочной продукции. Shot пишет, что загорелся цех, в котором находилось около 500 л лака. Источник E1.ru рассказал, что горит цех по производству трансформаторов, там 7 тыс. л масла.

В пресс-службе предприятия изданию уточнили, что пожар произошел на объекте, который не принадлежит «Уралмашзаводу» и расположен далеко от производственных объектов завода.

По словам источника E1.ru, цех принадлежит ООО «ЭнергоТрансСтрой». Компанией владеет Анжелика Трофимова, связанная также с ООО «Электромашиностроительный pавод».

Читайте на РБК Pro
Почему компании начали ценить кандидатов без диплома
Есть ли у ИИ чувство юмора: проверяет стендап-комик из США
Как закупать ПО, если вендоры и дистрибьюторы блокируют поставки
Страшно начать свой бизнес: как снять ограничивающие установки

РБК направил запрос в «Уралмашзавод».

Эрдоган проиграл «битву за Стамбул»?

Стали известны подробности убийства пилота, угнавшего вертолет на Украину

Папа римский предложил России и Украине обменяться пленными по формуле «всех на всех»

Кличко назвал переговоры или замораживание конфликта неправильным решением

Мэр Парижа заявила: «Спортсменам из России будут не рады на Олимпиаде». Что ответила Захарова?

Франция передаст Украине бронетранспортеры, которым более 40 лет

Путин подписал указ о весеннем призыве. Он пройдет по новым правилам

Два полицейских на капоте. МВД показало видео погони за ворами

Учёные рассказали почему пришли «самые теплые годы»

Названы 10 самых богатых людей мира: от Илона Маска до Уоррена Баффета
Авторы
Теги
Елена Чернышова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Уралмаш Екатеринбург Пожар
Материалы по теме
Пожар на заводе в Ижевске полностью потушили
Общество
Пожар на Куйбышевском НПЗ начался после атаки дронов
Политика
МЧС опровергло информацию о пожаре на заводе «МиГ» в Москве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 99,53 (-0,18) Инвестиции, 29 мар, 16:47 Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 92,37 (+0,1) Инвестиции, 29 мар, 16:47
Мосбиржа приостановит торги расписками X5 на фоне «переезда» в Россию Инвестиции, 13:19
В Кремле отреагировали на обвинения в причастности к гаванскому синдрому Политика, 13:14
Reuters узнал о предупреждении Ирана перед атакой на «Крокус» Политика, 13:10
Поздняков заявил, что МОК должен перенести Игры после слов мэра Парижа Спорт, 13:05
МИД объяснил отсутствие в переданной Киеву ноте теракта в «Крокусе» Политика, 13:04
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:02
На заводе «Уралмашзавод» произошел пожар Общество, 13:00
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Путину доложили о причинах остановки поиска горняков на руднике «Пионер» Политика, 13:00
«Авангард» назвал замену уволенному по ходу плей-офф главному тренеру Спорт, 12:55
WSJ рассказала о шутке главы Citigroup про расходы, «иначе медведю конец» Бизнес, 12:54
Путин поручил оснастить скорые вблизи зоны боев средствами РЭБ Политика, 12:52
Tele2 решила поменять название и логотип Технологии и медиа, 12:46
Названы города, где на первый взнос по льготной ипотеке нужно более 50% Недвижимость, 12:46
МИД Армении заявил об отсутствии планов по вступлению в НАТО Политика, 12:38