На заводе «Уралмашзавод» произошел пожар
На заводе «Уралмашзавод» в Екатеринбурге произошел пожар. РБК в МЧС сообщили, что площадь пожара уточняется.
По информации МЧС Свердловской области, днем 1 апреля поступило сообщение о пожаре на улице Машиностроителей, на территории промышленной площадки загорелась кровля цеха. «Огнеборцы ведут разведку на месте пожара и прилагают все усилия для его локализации. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении. В тушении задействовали 13 единиц спецтехники.
Позднее МЧС России уточнило, огонь распространился на площади 4 тыс. кв. м. Ведомство сообщило, что на месте работают 52 пожарных и 17 единиц спецтехники.
Телеграм-канал «112» сообщает, что пожар возник на складе лакокрасочной продукции. Shot пишет, что загорелся цех, в котором находилось около 500 л лака. Источник E1.ru рассказал, что горит цех по производству трансформаторов, там 7 тыс. л масла.
В пресс-службе предприятия изданию уточнили, что пожар произошел на объекте, который не принадлежит «Уралмашзаводу» и расположен далеко от производственных объектов завода.
По словам источника E1.ru, цех принадлежит ООО «ЭнергоТрансСтрой». Компанией владеет Анжелика Трофимова, связанная также с ООО «Электромашиностроительный pавод».
РБК направил запрос в «Уралмашзавод».
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