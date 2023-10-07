Секретарь отделения «Единой России» в Новой Каховке умер после подрыва машины

Глава отделения «Единой России» в Новой Каховке погиб при подрыве машины

Владимир Малов (Фото: kastyukevich_live / Telegram)

Исполнительный секретарь отделения «Единой России» в Новой Каховке Владимир Малов, получивший тяжелые травмы при подрыве автомобиля, умер. Об этом сообщили в городском оперштабе, передает ТАСС.

«Владимир Малов умер в 14:40», — сказал представитель оперштаба.

О подрыве автомобиля Малова утром 7 октября сообщил сенатор от Херсонской области и секретарь регионального отделения партии Игорь Кастюкевич. Машину взорвали около 9:30. Малова, по словам Кастюкевича, госпитализировали «в крайне тяжелом состоянии».

Власти Херсонской области расценивают произошедшее как теракт, писал Кастюкевич. О том же заявил глава региона Владимир Сальдо. Губернатор пообещал привлечь виновных в подрыве машины Малова к уголовной ответственности.