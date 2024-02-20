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Политика ,  
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В Одесской области подорвали автомобиль члена «Правого сектора»

На Украине из-за подрыва автомобиля пострадал член «Правого сектора»

В Одесской области подорвали автомобиль, пострадали мужчина и женщина. Об этом сообщило управление Национальной полиции по региону.

Взрыв произошел вечером 19 февраля в селе Гвардейское. Пострадавших доставили в больницу с многочисленными травмами. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на умышленное убийство двух человек, совершенное общеопасным способом (ч. 2 ст. 15 п. п. 1 и 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Украинская добровольческая армия (УДА, организация признана в России экстремистской и запрещена) сообщила, что в машине находились активист «Правого сектора» (запрещен в России как экстремистский) Альберт Кручинин и его жена Наталья. Там отметили, что взрыв произошел возле одного из военных объектов в пригороде Одессы. Руководство УДА заявило, что расценивает произошедшее как теракт, совершенный «враждебной диверсионной группой».

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По данным УНИАН, мужчине 52 года, женщине — 45 лет. У них диагностировали закрытые и открытые черепно-мозговые травмы, сотрясение, контузию, повреждение барабанных перепонок, множественные осколочные ранения головы, многочисленные ожоги и другие травмы.

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Теги
Одесса Одесская область Правый сектор подрыв автомобиля
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