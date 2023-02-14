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New York Times подала в суд из-за фон дер Ляйен и вакцин от COVID

NYT в суде потребовала от ЕК обнародовать переписку между фон дер Ляйен и главой Pfizer
В 2021 году NYT сообщила о переписке Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer о заключении контракта на закупку 1,8 млрд доз вакцин. Журналисты просили Еврокомиссию обнародовать эти сообщения, но не добились успеха
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Газета The New York Times в конце января подала в суд на Еврокомиссию из-за того, что она отказалась публиковать переписку между главой исполнительного органа ЕС Урсулой фон дер Ляйен и генеральным директором компании Pfizer Альбертом Бурлой, сообщает Politico.

Истец настаивает, что Еврокомиссия имеет юридическое обязательство обнародовать сообщения, которые могут содержать информацию о сделках блока по закупке вакцин от COVID-19 на миллиарды евро, пишет издание.

В NYT не стали комментировать подробности судебного процесса, заявив только, что издание «подает много запросов о свободе информации».

Осенью 2021 года газета сообщила, что фон дер Ляйен и Бурла несколько месяцев переписывались с целью заключить договор на закупку 1,8 млрд доз вакцин от коронавируса Pfizer/BioNTech. Дать доступ к этой переписке попросил журналист издания netzpolitik.org Александр Фанта. В ответ замглавы ЕК по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова заявила, что сообщения могли быть удалены из-за их «недолговечного, эфемерного характера». После этого омбудсмен ЕС Эмили О'Рейли раскритиковала действия Еврокомиссии.

Иски против Еврокомиссии подавало и немецкое издание Bild, которое также требовало обнародовать документы, связанные с переговорами о закупке вакцин против COVID-19 от Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Газете удалось получить доступ к некоторым из них, но часть требований суд отклонил.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен New York Times Pfizer
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