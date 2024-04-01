Microsoft решила продавать Teams отдельно от пакета Office
Компания Microsoft будет продавать офисные пакеты Office без корпоративного мессенджера Teams, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании. Компания приняла решение на фоне антимонопольного расследования Еврокомиссии в отношении Microsoft.
«Чтобы обеспечить ясность для клиентов, мы распространяем решение, которое приняли в прошлом году по отделению Teams в Европейской экономической зоне и Швейцарии, на клиентов по всему миру», — передает портал заявление представителя Microsoft.
В 2020 году компания Slack, которая выпускает корпоративный мессенджер, подала жалобу на Microsoft, утверждая, что компания незаконно привязала мессенджер Teams к офисным пакетам для повышения производительности.
Летом 2023 года Еврокомиссия начала расследование в отношении компании по подозрению в нарушении правил конкуренции. В ЕК выразили беспокойство тем, что Microsoft бесплатно включила мессенджер Teams в пакет Office 365.
В ведомстве посчитали, что Microsoft предоставляет Teams преимущество в распространении и не дает своим клиентам выбора. Эта практика, подчеркнули в ЕК, является неконкурентной и ограничивает других поставщиков средств коммуникации на европейском рынке.
Позднее, в августе, Microsoft анонсировала отделение Teams от офисного пакета с 1 октября 2023 года на территории европейской экономической зоны и Швейцарии. В компании заявили о сотрудничестве с Еврокомиссией в рамках расследования.
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