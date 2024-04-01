Microsoft решила продавать Teams отдельно от пакета Office

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Компания Microsoft будет продавать офисные пакеты Office без корпоративного мессенджера Teams, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании. Компания приняла решение на фоне антимонопольного расследования Еврокомиссии в отношении Microsoft.

«Чтобы обеспечить ясность для клиентов, мы распространяем решение, которое приняли в прошлом году по отделению Teams в Европейской экономической зоне и Швейцарии, на клиентов по всему миру», — передает портал заявление представителя Microsoft.

В 2020 году компания Slack, которая выпускает корпоративный мессенджер, подала жалобу на Microsoft, утверждая, что компания незаконно привязала мессенджер Teams к офисным пакетам для повышения производительности.

Летом 2023 года Еврокомиссия начала расследование в отношении компании по подозрению в нарушении правил конкуренции. В ЕК выразили беспокойство тем, что Microsoft бесплатно включила мессенджер Teams в пакет Office 365.

В ведомстве посчитали, что Microsoft предоставляет Teams преимущество в распространении и не дает своим клиентам выбора. Эта практика, подчеркнули в ЕК, является неконкурентной и ограничивает других поставщиков средств коммуникации на европейском рынке.

Позднее, в августе, Microsoft анонсировала отделение Teams от офисного пакета с 1 октября 2023 года на территории европейской экономической зоны и Швейцарии. В компании заявили о сотрудничестве с Еврокомиссией в рамках расследования.