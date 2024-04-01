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Политика ,  
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МИД Армении заявил об отсутствии планов по вступлению в НАТО

Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: Александр Патрин / ТАСС

Вступление Армении в НАТО не стоит в повестке дня, заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян в интервью аргентинскому телеканалу Todo Noticias.

«Если речь идет о намерении вступить в НАТО, то нет. Сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня Армении», — сказал Мирзоян.

При этом он уточнил, что Армения уже сотрудничает с НАТО, участвует в операциях по поддержанию мира в Афганистане и увеличивает присутствие в Косово.

Пашинян заявил, что в Армении не обсуждают вопрос о вступлении в НАТО
Политика
Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

При этом в феврале Армения уже заявляла, что не обсуждает вступление страны в НАТО, но может переосмыслить свое членство в другом военном блоке — ОДКБ.

19 января премьер-министр Армении Никол Пашинян принял в Ереване представителя генсекретаря НАТО. Представитель альянса заявил, что Армения дистанцируется от Москвы и сближается с НАТО. В Ереване говорят, что готовы углублять сотрудничество с альянсом, но о вступлении в организацию речи не идет.

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