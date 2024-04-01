В кафе в центре Воронежа произошел взрыв

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В кафе в Центральном районе Воронежа произошел взрыв. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления Министерства внутренних дел России по Воронежской области.

«В три часа ночи поступило сообщение о повреждении витринных стекол в кафе, расположенном на улице Ленина, и последующем хлопке внутри помещения», — говорится в сообщении.

Пострадавших нет. На месте продолжает работу оперативно-следственная группа.

О причине взрыва на момент подготовки этого материала информации не было.

12 августа 2021 года в Воронеже произошел взрыв в автобусе. Погибли два человека, 19 пострадали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Поражающих элементов, которыми начиняют взрывные устройства, на месте тогда не нашли.