В кафе в центре Воронежа произошел взрыв
В кафе в Центральном районе Воронежа произошел взрыв. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления Министерства внутренних дел России по Воронежской области.
«В три часа ночи поступило сообщение о повреждении витринных стекол в кафе, расположенном на улице Ленина, и последующем хлопке внутри помещения», — говорится в сообщении.
Пострадавших нет. На месте продолжает работу оперативно-следственная группа.
О причине взрыва на момент подготовки этого материала информации не было.
12 августа 2021 года в Воронеже произошел взрыв в автобусе. Погибли два человека, 19 пострадали.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Поражающих элементов, которыми начиняют взрывные устройства, на месте тогда не нашли.
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