Гаврилов заявил о деградации ЕС из-за политики НАТО в отношении России

Учения НАТО (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Военно-политический блок Европы деградирует из-за агрессивной линии НАТО по отношению к Москве, заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Такое мнение он выразил в интервью «РИА Новости».

«До предела агрессивная линия в отношении нашей страны приведет к полной деградации военно-политической обстановки в Европе», — заявил он агентству.

Упадок политической обстановки в европейских странах вызван холодной войной между Москвой и Североатлантическим альянсом, считает Гаврилов. По его словам, идеал безопасности для Европы заключается «в обмотанных колючей проволокой границах» с Россией. Гаврилов подчеркнул, что «так долго продолжаться не может».

Летом 2022 года страны — участницы НАТО на саммите в Мадриде приняли новую концепцию безопасности. В документе Россию назвали «главной угрозой безопасности» членов альянса и стабильности в евро-атлантическом регионе.

Страны НАТО заявили о противодействии российской угрозе и призвали Москву прекратить военную операцию на Украине. Новый документ о безопасности Североатлантического альянса будет действовать следующие 10 лет.