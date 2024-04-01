В России изменились правила продажи пива и табачной продукции

В России с 1 апреля ужесточили наказание за продажу табака без лицензии

В России с 1 апреля вводится уголовная ответственность за производство и оборот табака и табачной продукции без лицензии.

Такие нарушения будут наказываться штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн руб., принудительными работами на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.

За аналогичные преступления, совершенные группой или в особо крупном размере (от 1 млн руб.), грозит штрафом в размере от 3 млн до 4 млн руб., принудительные работы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок с возможным лишением права занимать определенные должности на срок до пяти лет.

Кроме того, с 1 апреля вступил в силу закон о праве региональных властей запрещать розничную продажу пива и других слабоалкогольных напитков в «наливайках».

«Наливайка» — разговорное название рюмочных, пивных и розничных магазинов, расположенных в жилых домах. Как правило, там нет зала обслуживания либо он очень маленький.

Законопроект внесли на рассмотрение в ноябре 2023 года. Группа депутатов сообщила, что во многих регионах организации под видом общепитов фактически продают алкоголь круглосуточно. Такая торговля во дворах многоквартирных домов часто становится причиной нарушения общественного порядка, подчеркнули авторы.