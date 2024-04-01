Новое правительство Палестины привели к присяге
Новое правительство Палестины под руководством Мухаммеда Мустафы принесло присягу и официально вступило в должность, сообщает агентство WAFA.
Состав правительства утвердили 28 марта.
Церемония прошла в Рамалле, в штаб-квартире президента Палестины Махмуда Аббаса. Он подчеркнул, что юрисдикция правительства распространяться не только на Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим, но и на сектор Газа. Аббас назвал приоритетными задачами нового правительства оказание помощи жителям Газы и помощь перемещенным лицам.
По словам главы администрации, Организация освобождения Палестины — «единственный законный представитель палестинского народа», поэтому только она может защищать его интересы в политической сфере, в том числе в вопросах заключения перемирия с Израилем.
Палестинская национальная администрация контролирует только Западный берег реки Иордан, власть в секторе Газа в 2007 году захватило движение ХАМАС. Администрация Палестины ранее заявила, что никогда «не покидала сектор Газа» и планирует контролировать регион и после окончания войны.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает против создания единого палестинского государства и перехода сектора Газа под контроль Рамаллы.
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