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Палестино-израильский конфликт ,  
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Новое правительство Палестины привели к присяге

WAFA: новое правительство Палестины приведено к присяге
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Новое правительство Палестины под руководством Мухаммеда Мустафы принесло присягу и официально вступило в должность, сообщает агентство WAFA. 

Состав правительства утвердили 28 марта.

Церемония прошла в Рамалле, в штаб-квартире президента Палестины Махмуда Аббаса. Он подчеркнул, что юрисдикция правительства распространяться не только на Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим, но и на сектор Газа. Аббас назвал приоритетными задачами нового правительства оказание помощи жителям Газы и помощь перемещенным лицам.

По словам главы администрации, Организация освобождения Палестины — «единственный законный представитель палестинского народа», поэтому только она может защищать его интересы в политической сфере, в том числе в вопросах заключения перемирия с Израилем.

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Палестинская национальная администрация контролирует только Западный берег реки Иордан, власть в секторе Газа в 2007 году захватило движение ХАМАС. Администрация Палестины ранее заявила, что никогда «не покидала сектор Газа» и планирует контролировать регион и после окончания войны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает против создания единого палестинского государства и перехода сектора Газа под контроль Рамаллы.

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