Песков: эффективность миссии ЕС в Армении стоит поставить под сомнение

Кремль поставил под сомнение эффективность миссии ЕС в Армении

Фото: Jodi Hilton / Global Look Press

Эффективность миссии ЕС в Армении внушает сомнения, поскольку Азербайджан не признает ее, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Армения ратифицировала соглашение о статусе миссии ЕС в приграничных районах 20 марта. Она будет рассматриваться как представительство с дипстатусом в таможенных и налоговых вопросах, подчеркнул замминистра иностранных дел республики Мнацакан Сафарян.

«Там вопрос, что является предметом наблюдения и признается ли миссия азербайджанской стороной. Если мы верно понимаем, она негативно относится к функциям этой миссии», — сказал пресс-секретарь.

Песков назвал это соглашение односторонним решением Еревана. «Здесь, наверное, стоит поставить под сомнение потенциальную эффективность такой миссии», — уточнил пресс-секретарь президента.

Россия критикует создание миссии ЕС в Армении. Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что представители ЕС лукавят, «подчеркивая исключительно гражданский характер новой миссии».